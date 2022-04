Video | Viorica Dăncilă, aleasă președintele partidului NOI: Nu vrea să 'fure' membri de la PSD, nici să colaboreze cu Dragnea

Fostul premier Viorica Dăncilă, aleasă marţi în funcţia de preşedinte al Partidului "Naţiune Oameni Împreună", a declarat că nu este momentul ca membri ai PSD să se alăture acestei formaţiuni, motivând că 'modul în care social-democraţii conduc România în acest moment' nu este 'benefic' pentru ţară.

"În acest moment nu, pentru că modul în care social-democraţii duc România în acest moment, pentru că se află la guvernare, nu cred că este unul benefic pentru România. Am foarte mulţi prieteni, am foarte mulţi oameni cu care încă vorbesc, sunt oameni pe care îi apreciez foarte mult în Partidul Social Democrat, dar deciziile la nivelul conducerii partidului nu sunt deciziile care să ducă România într-o direcţie bună. Vedem, de cele mai multe ori, că sunt simpli observatori, văd că nu merg lucrurile într-un anumit domeniu, sunt îngrijoraţi că România are o scădere a nivelului de trai, dar oamenii aşteaptă soluţii şi proiecte. Nu eşti doar simplu observator când eşti la guvernare, dacă erau în opoziţie acest lucru cred că corespundea modului lor de a face politică", a precizat Dăncilă, răspunzând unei întrebări pe această temă, potrivit Agerpres.Despre o posibilă colaborare politică cu Liviu Dragnea, Dăncilă a afirmat că nu crede că se pune problema acum, adăugând că nu ar vrea să vorbească despre lideri sau despre partide.Aceasta a precizat că partidul său va candida la toate alegerile din 2024."Vom candida la toate alegerile din 2024 - europarlamentare, locale, parlamentare, prezidenţiale - şi cred eu că vom avea un scor destul de bun. Voi candida pe una dintre liste, e prematur să vă spun pe ce liste voi candida. Noi ne propunem să câştigăm, să maximizăm rezultatul pe care îl vom obţine şi atunci vom decide, în funcţie de modul în care suntem apreciaţi de români, de rezultatele pe care le avem în sondaje, atunci vom hotărî pe ce liste voi candida eu. Este un partid de tineri, de specialişti, de oameni noi în politică. Partidul 'Naţiune Oameni Împreună' va fi un partid important pe scena românească', a arătat Dăncilă.