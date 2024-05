Viktor Orban lansează cel mai puternic pariu pentru Ungaria: ‘Secolul trecut a fost unul rușinos, pe care l-am pierdut. Vrem să câștigăm secolul XXI!’

Premierul ungar a declarat că valoarea schimburilor comerciale dintre cele două state a crescut de la 3 miliarde de dolari la 12 miliarde de dolari în douăzeci de ani, iar șapte mari orașe chinezești pot fi accesate direct cu avionul de la Budapesta, în loc de unul singur; la vremea respectivă, cele două țări vorbeau despre „o cooperare amicală care nu presupunea niciun alt angajament în afară de gesturi”, iar astăzi declarația lor comună este deja un parteneriat strategic. Viktor Orbán a precizat că este o onoare și o mare oportunitate pentru țară faptul că China a invitat Ungaria să participe la modernizarea economiei sale, respectiv este „dispusă să participe la dezvoltarea și modernizarea economiei ungare”.

Evoluția investițiilor chinezești

Premierul ungar a amintit că, în urmă cu douăzeci de ani, investițiile chinezești în Ungaria se puteau găsi doar cu lupa, dar anul trecut trei sferturi din investiții au venit din această țară, oferind locuri de muncă, un mijloc de trai sigur și predictibil pentru zeci de mii de oameni.

„Pariul” lui Orban



Prim-ministrul ungar a precizat: suntem mândri de capacitatea noastră de a concura pentru aceste investiții, și a afirmat că Ungaria va continua să asigure condiții corecte și echitabile pentru companiile chineze care investesc aici. Creăm oportunitatea ca cea mai modernă tehnologie occidentală și cea mai modernă tehnologie estică să se întâlnească și să construiască o cooperare în Ungaria - a declarat Viktor Orbán, adăugând că ungurii au ambiții serioase, deoarece, după ce secolul trecut a fost „un secol rușinos pe care l-am pierdut”, vrem să câștigăm secolul XXI. Premierul ungar a subliniat că, „pentru a obține acest lucru, avem nevoie de parteneri, de investitori și de cea mai avansată tehnologie din lume”.

