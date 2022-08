Viola Davis va fi personajul negativ din prequelul The Hunger Games

Actriţa Viola Davis va fi doctor Volumnia Gaul în prequelul „The Hunger Games”, potrivit anunţului făcut pe contul de Twitter al filmului, potrivit news.ro.

Actriţa din serialul „How to get away with murder” se alătură distribuţiei „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” alături de Tom Blyth, Rachel Zegler şi Peter Dinklage.

A cincea parte din franciză ar trebui să intre în săli din noiembrie 2023.

Filmul, bazat tot pe romanele distopice de Suzanne Collins şi regizat de Francis Lawrence, îşi plasează intriga cu aproximativ şaizeci de ani înaintea primelor patru părţi ale sagăi de succes, la momentul celei de-a zecea ediţii a Jocurilor Foamei.

Davis este o obişnuită la personajele feminine puternice. În septembrie 2022, câştigătoarea premiului Oscar, în vârstă de 57 de ani, va fi generalul Nanisca în „The Woman King”, regizat de Gina Prince-Bythewood.