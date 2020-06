Viorel Moldovan, care s-a despărţit de Chindia Târgovişte, aşteaptă un semn de la Dinamo: N-am chef de vacanţă

Viorel Moldovan, care s-a despărţit de Chindia Târgovişte, echipă pe care o antrena de doi ani, este pe lista lui Dinamo pentru înlocuirea lui Adrian Mihalcea, anunță MEDIAFAX.

Viorel Moldovan este liber să meargă la Dinamo. Fostul atacant al naţionalei României s-a despărţit de Chindia cu 9 etape înainte de finalul sezonului şi e dorit în locul lui Mihalcea. Moldovan n-ar spune nu unei oferte.

Citește și: Negocierile PSD - Pro România stagnează. Gabriela Firea: Nu vreau ca PSD să facă sacrificii pentru mine

„Nu îmi doresc să stau deloc. Dacă mâine aş avea o oportunitate, aş analiza-o. Am stat două luni din cauza pandemiei în afara terenului şi a fost destul de complicat. Sincer, nu am chef de vacanţă în momentul de faţă. Telefoane am primit şi primesc, nu vorbesc de Dinamo aici. Sunt anumite interese şi din altă parte, o să văd ce voi face", a declarat Viorel Moldovan, pentru MEDIAFAX.

Antrenorul de 47 de ani şi-a luat luni rămas bun de la Chindia şi a explicat cum s-a ajuns la această despărţire.

„Am avut o colaborare excelentă cu preşedintele clubului, cu directorul sportiv, le mulţumesc oficialităţilor locale, Consiliului judeţean, celor care au asigurat din punct de vedere financiar liniştea echipei. Contractul meu se termină mâine şi ieri am fost convocat la sediul clubului. Am rămas puţin surprins şi eu, mi-aş fi dorit să termin sezonul. Culmea e că am terminat contractul, dar nu am reuşit să termin sezonul. Aveam mare încredere că voi reuşi să menţin echipa în prima ligă. S-a decis această mutare, schimbare, mi s-a justificat că se doreşte să se creeze un şoc psihologic la echipă”, a mai spus Viorel Moldovan.

El ar putea să o antreneze pe Dinamo împotriva unei alte echipe importantă din cariera lui, Rapid. Asta dacă cele două se vor întâlni la barajul pentru Liga 1.

Viorel Moldovan le vrea pe ambele în Liga 1 în sezonul următor.

„Dinamo, pentru că am mâncat o pâine acolo mi-aş dori să se salveze de la retrogradare împreună cu Chindia. Dinamo m-a ajutat şi a fost o etapă importantă în cariera mea, datorită lui Dinamo am reuşit să ajung la echipa naţională şi să prind un contract în străinătate. Rapid mi-aş dori-o pe prima scenă fotbalistică pentru că au fost un an şi jumătate magnific, pe finalul carierei. Îmi doresc din tot sufletul să-i văd în prima Ligă cât mai repede, anul acesta, m-aş bucura enorm de mult”, a susținut Viorel Moldovan.

Citește și: ABERANT Directorul Spitalului Victor Babeș din Timișoara: Riscul să iei COVID din Grecia e mai mare decât în România

Tehnicianul pariază pe o surpriză în acest final de sezon după ce Craiova a reuşit să câştige la Cluj cu 3-2 în faţa celor de la CFR.

„Totul e posibil în momentul de faţă, campionatul s-a relansat. Mă bucur enorm pentru Cristiano (Bergodi), este prietenul meu şi îl apreciez foarte mult. A suferit foarte mult la Voluntari, chiar dacă echipa practica un fotbal de calitate, nu a avut rezultatele pe măsură, n-a avut noroc în unele momente, dar eu am încredere în Cristiano şi mă bucur că a reuşit să relanseze acest campionat. Îmi pare rău pentru Dan (Petrescu), dar e în beneficiul campionatului să fie competiţia palpitantă până la final”, a declarat Moldovan.

Viorel Moldovan o lasă pe Chindia Târgovişte pe penultimul loc în Liga 1, cu 17 puncte, la egalitate cu Dinamo.