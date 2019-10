Viorel Moldovan despre portarul Andrei Vlad: 'Are un plus de tehnică la jocul de picior şi nimic mai mult'

Antrenorul echipei Chindia Târgoviște, Viorel Moldovan, a declarat că este dezamăgit de titularizarea portarului FCSB-ului Andrei Vlad și nu a jucătorului său Mihai Aioani în meciul selecționatei Under 21 a României cu Ucraina, potrivit Mediafax.

În urma acestei declarații, selecționerul Mirel Rădoi a venit cu o replică:

"Dacă aş sta după fiecare coleg în parte, să stau să îi explic, asta înseamnă că nu am mai avea timp să antrenăm.

Eu am explicat şi la conferinţa de presă care a fost motivul. Noi avem de obicei aceste principii ofensive, începem cu nişte construcţii elaborate. Iar Vlad are un plus de tehnică la jocul de picior şi nimic mai mult. Eu nu sunt pus aici pentru a face bine sau rău unui anume jucător, pentru a-i creşte sau a-i scădea cota. Eu sunt pus aici pentru a face rezultate şi a încerca oarecum să schimbăm mentalitatea jucătorilor. Indiferent de terenul pe care vom juca, acasă sau în deplasare, să încercăm să ne impunem jocul.

Încercăm ca fiecare în parte, dacă are vreo problemă la echipa de club, în momentul când ajung la noi, să încerce să se concentreze pe ceea ce facem noi, pentru că este puţin diferit ceea ce fac la club".

Pentru România U21 urmează meciul cu Irlanda de Nord, din preliminariile pentru Europeanul din 2021. Aceasta va fi a treia partidă din grupă. În primul meci tricolorii lui Rădoi au pierdut în fața Danemarcei, scor 0-1, iar în al doilea, cu Ucraina, s-au impus cu 3-0.

Întâlnirea cu Irlanda de Nord va fi luni, 14 octombrie, de la ora 20:30.