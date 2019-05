Viorica Dăncilă a participat la Marşul Internațional al Vieţii 2019, la Auschwitz - FOTO

Premierul Viorica Dăncilă se află, de miercuri, în Polonia, timp de două zile. Ea a particpat, joi, la Auschwitz, la Marşul Internațional al Vieţii 2019 care a demarat de la poarta cu inscripția „Arbeit macht frei”, iar apoi a mers la Ceremonia comemorativă Auschwitz-Birkenau.

”La Marşul Internațional al Vieţii 2019, de la Auschwitz la Birkenau. Un angajament puternic de a combate anti-smitismul în toate formele este cel mai adecvat omagiu victimelor urii și o garanție că acel dureros capitol al istoriei nu se va mai repeta niciodată.”, e mesajul postat de Viorica Dăncilă.

Marșul Internațional al Vieții este un eveniment educațional anual, organizat în Polonia, iar la Ceremonia comemorativă, premierul român a stat alături de lideri ai comunității internaționale, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai cultelor religioase, organizații de studenți si copii.

Împreună cu delegația oficială condusă de prim-ministrul Viorica Dăncilă au mai participat la acest eveniment David Saranga, ambasadorul Statului Israel în România, precum şi Tova Ben Nun-Cherbis, președinte și Fondator al Complexului Educațional Laude-Reut, împreună cu un grup de copii din Romania.

Participarea la marș, care presupune parcurgerea, pe jos, a distanței de la Auschwitz la Birkenau a fost precedată de rostirea unui discurs, în cadrul părții oficiale a evenimentului, precum și de o întrevedere cu o delegație de elevi din România care a participat la eveniment.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a menționat, în cadrul acestui moment, că evenimentele tragice cu caracter antisemitic din ultimii ani în Europa ne demonstrează cât de important este să identificăm cu claritate căile prin care putem să prevenim antisemitismul și cât de actuale sunt prioritățile pe care România le-a promovat pe durata deținerii Președinției IHRA (martie 2016 – martie 2017) și anume: consolidarea educației despre Holocaust, încurajarea cercetării academice și combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și discriminării.

Șeful Executivului a reafirmat angajamentul constant al României în lupta împotriva antisemitismului, evidențiind, în același timp, implicarea Complexului Educațional Laude-Reut din București în derularea unor proiecte educaționale destinate tinerei generații.

În context, a prezentat demersurile autorităților române în planul comemorării şi cercetării Holocaustului, precum şi al combaterii antisemitismului, care au urmărit, cu precădere, reconcilierea cu trecutul recent al României prin dezvoltarea programelor educaționale despre Holocaust destinate învățământului preuniversitar şi universitar, protejarea moștenirii culturale evreiești, combaterea antisemitismului şi a altor forme de rasism şi xenofobie.

Cu această ocazie, a făcut un apel pentru consolidarea educației tinerei generații pentru ca aceasta să poată fi capabilă să denunțe și să combată orice formă de extremism, intoleranță, rasism sau antisemitism, aceasta fiind un obiectiv absolut necesar pentru a putea modela un viitor democratic.

Totodată, premierul român, a amintit, în context, că prioritățile României în calitate de Președinție a Consiliului UE includ, în cel de-al patrulea pilon, Europa valorilor comune, teme legate de combaterea rasismului, intoleranței, xenofobiei, populismului, antisemitismului și descurajarea discursului bazat pe ură şi a amintit cele două evenimente internaționale organizate de Președinția română pe tema combaterii antisemitismului la nivel european și la nivel național, inclusiv prin promovarea unui proiect care vizează înființarea unui muzeu memorial al Holocaustului.

Premierul român a participat, de asemenea, la ceremonia comemorativă de la Birkenau, care a încheiat Marșul Internațional al Vieții, eveniment dedicat memoriei evreilor din Balcani și Europa de Est, victime ale Holocaustului.

Printre cei care au luat cuvântul la ceremonie s-au aflat Bartolomeu I, Arhiepiscop de Constantinopol și Patriarh Ecumenic și Yitzhak Herzog, președintele Agenției Evreiești pentru Israel.

At #MarchoftheLiving 2019 from #Auschwitz to #Birkenau. A strong commitment to combat anti-Semitism in all its forms is the most appropriate tribute to the victims of hate and a guarantee that painful chapters of the history will never repeat in the future. pic.twitter.com/CIZLMIAPib