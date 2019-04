Viorica Dăncilă a pus cruce ordonanţelor de urgenţă pe justiţie: 'Subiectul e închis'

Premierul Viorica Dăncilă anunţă că Guvernul nu va adopta în perioada următoare ordonanţe de urgenţă pe tema justiţiei, după scandalurile din ultimul timp pe acest subiect, care au dus inclusiv la demisia ministrului Tudorel Toader.

"Nu cred că doamna Birchall va veni cu această ordonanţă de urgenţă şi eu nu cred că în acest moment este timpul să dăm ordonanţă de urgenţă", a declarat Dăncilă, într-un interviu pentru adevarul.ro.

Întrebată dacă subiectul este încheiat din punctul ei de vedere, Dăncilă a răspuns: "Da, subiectul e închis."

"Legile au trecut deja prin Parlament, iar în altă ordine de idei intrăm în campanie electorală. Eu cred că trebuie să ieşim din această perioadă în care discutăm numai despre justiţie. Pe mine, ca premier, ca alianţă PSD-ALDE, nu ne avantajează acest lucru. Toate lucrurile bune pe care le-am făcut, şi s-au făcut multe lucruri bune, nu se văd pentru că noi discutăm numai şi numai despre justiţie. Din punct de vedere al încălcării statului de drept, le-am cerut punctual liderilor europeni să spună cu ce a încălcat Guvernul statul de drept. De când sunt eu prim-ministru, de un an şi trei luni , am dat patru ordonanţe. Pe timpul lui Cioloş, s-au dat unsprezece ordonanţe. Nu a fost nicio problemă. Şi atunci s-au făcut modificări in Coduri", a mai declarat premierul.