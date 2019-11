Viorica Dăncilă comite o nouă greșeală chiar în timp ce își explica gafele din trecut

Prezidențiabilul PSD, Viorica Dăncilă, a admis faptul că a comis gafe în ultima perioadă și în timp ce își explica greșelile l-a confundat pe Ludovic Orban cu Viktor Orban.

”Eu nu spun că nu am făcut greșeli, dar vă rog să-l urmăriți și pe domnul Iohannis câte gafe face. Să înțeleg că doar eu sunt monitorizată, doar eu sunt atacată pentru că sunt femeie? Pot să recunosc că am comis gafe, dar vă spun că niciodată nu am greșit în ceea ce privește deciziile pentru români. Uitați-vă la Viktor Orban (sic!) și la Klaus Iohannis, pentru că ei cu un discurs impecabil iau decizii greșite pentru români. Scuzați-mă, Ludovic Orban, că am zis Viktor Orban.”, a spus Viorica Dăncilă, la Realitatea TV.