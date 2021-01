Viorica Dăncilă îl acuză pe Marcel Ciolacu că a trădat PSD la moțiunea de cenzură

Fostul președinte PSD, Viorica Dăncilă, a declarat joi, la Antena 3, că unul din cei care au trădat partidul în perioada în care ea a fost premier a fost actualul lider al formațiunii, Marcel Ciolacu.

Întrebată de ce cuvântul „trădare” este des folosit în cartea de dezvăluiri pe care o publica, Viorica Dăncilă a răspuns:

„Pentru ca eu cred ca este cheia acestei carti. Tradarea nu a fost fata de Viorica Dancila, ci fata de toti cei care au crezut in noi, fata de proiectele noastre si fata de toti cei care au fost alaturi de PSD in decursul anului. M-am referit la cei care au jucat un rol determinant in ce s-a intamplat. Multi oameni vor crede ca acest demers este unul de razbunare. Nu, nu este razbunare. Daca doream razbunare veneam cu aceste dezvaluiri inainte de alegerile locale sau parlamentare. Este un demers pentru adevar, eu cred ca PSD se poate recladi doar prin adevar. Am folosit aceste cuvinte pentru actualul presedinte PSD Marcel Ciolacu si cand am vorbit de tradare m-am referit la motiunea de cenzura impotria Guvernului pe care l-am condus, dar si la investirea noului Guvern unde Marcel Ciolacu a avut iar un loc foarte important”, a declarat Dăncilă.

Ea a taxat și faptul că Marcel Ciolacu a propus ca ea să fie candidatul PSD la prezidențiale și pe urmă a criticat candidatura ei.