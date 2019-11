Viorica Dăncilă, mesaj pentru baronii PSD: Nu merg la Cotroceni cu acel bagaj

Prezidențiabilul PSD, Viorica Dăncilă, a ținut să precizeze că nu va merge la Cotroceni cu ”baronetul PSD” și își dorește să fie președintele tuturor românilor. De asemenea, Dăncilă a ținut să lămurească și protestele din 10 august și a spus că ea se afla în concediu în respectiva perioadă.

”În niciun caz nu vin cu acel bagaj. Eu am promis și ceea ce am promis am făcut. Eu vreau să fiu președintele tuturor românilor și al PNL, și al celor din PSD, și al celor din UDMR. În momentul în care am fost premier am fost premierul tuturor românilor și pot demonstra acest lucru: actele normative adoptate au fost și pentru primarii PSD și cei ai PNL, banii dați prin PNDL au mers și către primarii PNL și către primarii PSD, nu am făcut diferențe.”, a spus Viorica Dăncilă, la TVR.

Viorica Dăncilă a spus că Iohannis a greșit incriminând toți jandarmii, după protestele din 10 august și ar fi trebuit să lase justiția să-și facă treaba.

”Despre momentul 10 august. Aici a fost o greșeală de a președintelui Klaus Iohannis, cel care a acuzat imediat toți jandarmii. Dacă au existat jandarmi care au greșit, ei trebuie să plătească în fața justiției. Dacă au existat oameni violenți care au greșit și ei trebuie să suporte rigorile legii. Mie îmi pare foarte rău că au existat oameni care au avut de suferit, dar la fel ca toți românii îmi doresc să se afle adevărul despre aceea zi.

O să spuneți că am fost plecată din localitate, dar atunci am fost în concediu 5 zile. Știți că domnul Iohannis a sesizat CCR pentru cele 5 zile de concediu, nu am avut alt concediu în perioada cât am fost premier. Eu n-am nicio teamă în ceea ce privește dosarul 10 august, cred că și doamna Carmen Dan se simte bine. Trebuie să lăsăm justiția să-și facă datoria! În momentul în care Viorica Dăncilă nu are scheleți în dulap încearcă să lipească diverse probleme de mine și nu reușesc pentru că nu au cum, nu am nicio problemă.”, a mai spus Dăncilă.