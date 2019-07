Viorica Dăncilă nuanțează subiectul mutării ambasadei Israelului: președintele trebuie să ia decizia

Premierul Viorica Dăncilă nuanțează subiectul mutării ambasadei României din Israel. Dăncilă a explicat că la nivelul Guvernului s-a terminat analiza, iar acum decizia politică este strict în mâna președintelui Klaus Iohannis, căruia îi solicită să vină public și să anunțe decizia.

”După cum știți am avut un memorandum în Guvern. Am definitivat această analiză, am trimis-o către celelalte instituții, o vom trimite și către președinte, dar părerea mea este că aici este nevoie de o decizie politică pe care să o anunțe președintele, dar văd că nu spune nimic. Președintele trebuie să vină public și să spună: voi muta ambasada sau nu voi muta ambasada. Această tăcere nu face bine României.”, a spus Viorica Dăncilă la DC News Live.

În perioada în care Liviu Dragnea conducea PSD, discursul Guvernului era unul în care se forța o mutare a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Prin această poziție publică, Dăncilă a lăsat din brațe cartoful fierbinte și aruncă toată responsabilitatea în spatele lui Klaus Iohannis.