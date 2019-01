Viorica Dăncilă vorbește despre un subiect de IMPORTANȚĂ majoră - Ce mesaj transmite premierul după întâlnirea cu secretarul general al NATO

Premierul României, Viorica Dăncilă, a transmis, după întâlnirea cu secretarul general al NATO, că țara noastră susține consolidarea relațiilor transatlantice, mentionand ca una dintre prioritatile statului roman este ca UE să isi pastreze capacitatea de a raspunde amenințărilor de securitate, insă ca partener al NATO.

"Romania ramane un aliant de incredere. Sustinem ferm consolidarea relatiilor transatlantice. (..) I-am prezentat secretarului general al NATO prioritatile României pe durata detinerii presedintiei Consiliului UE, cu accent pe cele care vizeaza coeziunea si cooperarea intre statele membre in fata noilor provocari pe securitate. Ne dorim ca UE sa isi pastreze capacitatea de a raspunde amenintarilor de securitate, dar ca partener al NATO. Am subliniat importanta pe care Romania o acorda parteneriatului NATO-UE pe baza masurilor concrete. Actiunile UE pe dimensiunea de securitate trebuie sa fie complementare Aliantei. Ne confruntam cu foarte multe provocari comune, precum atacurile hibride, inclusiv in domeniul cibernetic si utilizarea stirilor false pentru a crea tensiune, neincredere. Asistam in continuare la mentinerea provocarilor de securitate complexe in vecinatatea imediata a Aliantei, am transmis sustinerea Guvernului Romaniei fata de progresele important fata de procesul de adaptare a NATO la noile realitati. Cconsolidare postului de aparare ramane o prioritate care necesita eforturi sustinute din partea tuturor aliatilor. Am avut un schimb de evaluari privind situatia securitatii in regiunea tarii noastre, inclusiv regiunea Marii Negre", a declarat Viorica Dancila.