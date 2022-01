Virgil Popescu acuză încrengături la ANRE care nu se mai dezlipesc: 'Asta am vrut. Ei bine, nu! Tot din eșalonul doi s-a spus 'nu se poate face''

Ministrul Energiei Virgil Popescu a acuzat Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie că ar favoriza furnizorii de energie.

„Am o relaţie foarte bună cu preşedintele ANRE, discutăm, să nu se înţeleagă greşit. Dar acolo, în spate, se pare că, de-a lungul timpului, pentru că sunt oamenii foarte vechi, s-au făcut diverse încrengături care nu se mai dezlipesc. Să nu uităm că am mai avut discuţii când a fost cu liberalizarea în decembrie, ianuarie. Ne-am pus la masă cu Consiliul Concurenţei şi au fost discuţii. Noi am solicitat atunci ca tuturor clienţilor să le vină automat cea mai bună ofertă din piaţă, dacă vă aduceţi aminte. Asta am vrut. Ei bine, nu! Tot din eşalonul doi al ANRE s-a spus "Nu se poate aşa face". Chiar cineva a adăugat: "Păi pierd furnizorii". Păi asta e problema noastră?”, a spus, joi, ministrul Energiei, Virgil Popescu, la DCNews.