Vivo − un film despre puterea muzicii de a transforma destine, o declaraţie de dragoste pentru Cuba

O călătorie din Havana în Miami, aventură muzicală animată, „Vivo” este o declaraţie de dragoste pentru sunete şi culoare, dar şi pentru oameni şi pentru Cuba, insula care a dat lumii, după cum spune Juan de Marcos de la Buena Vista Social Club, poate cea mai influentă muzică ce vine din lumea a treia, relatează News.ro.

Proiect de suflet al lui Lin-Manuel Miranda, premiat cu Tony, Emmy, Grammy şi Pulitzer, creator al „Hamilton” şi „In The Heights”, actor, compozitor şi cântăreţ, „Vivo” este regizat de Kirk DeMicco, nominalizat la Oscar pentru „Familia Crood/ The Croods”, care a scris scenariul împreună cu Quiara Alegría Hudes, autoarea libretului musicalului „In the Heights” pentru producţia originală de pe Broadway.

La baza filmului stau opt cântece originale compuse de Lin-Manuel Miranda, care a fost şi producător executiv şi şi-a împrumutat vocea personajului principal. Ele acoperă diverse stiluri muzicale, însă fundamentul este reprezentat de muzica din insulă. Compozitorul Alex Lacaimore a semnat coloana sonoră.

Lungmetrajul spune o poveste despre curaj, prieteni neaşteptaţi care devin membri ai familiei şi credinţa că muzica te poate ajuta să fii deschis către noi lumi.

„Vivo” urmăreşte un kinkaju special. El e un animăluţ care trăieşte în pădurile tropicale, dar îşi petrece timpul cântând pentru mulţimile adunate în pieţele din Havana, alături de dragul său stăpân Andrés, interpretat de Juan de Marcos de la Buena Vista Social Club. Deşi nu vorbesc aceeaşi limbă, Vivo şi Andrés formează un duo perfect, unit de dragostea comună pentru muzică. La scurt timp după ce Andrés primeşte o scrisoare de la celebra Marta Sandoval, care îl invită pe vechiul ei partener la concertul ei de adio de la Miami în speranţa că în acest fel vor relua legătura, intervine o tragedie. Acum depinde doar de Vivo să transmită un mesaj pe care Andrés nu a reuşit niciodată să-l trimită, şi anume o scrisoare de dragoste către Marta, scrisă cu foarte mult timp în urmă sub forma unui cântec. Însă, pentru a ajunge pe îndepărtatele ţărmuri ale oraşului Miami, Vivo va fi nevoit să accepte ajutorul lui Gabi, o adolescentă plină de viaţă, care se mişcă în propriul ei ritm neobişnuit.

Distribuţia este alcătuită din Lin-Manuel Miranda (Vivo), Zoe Saldaña (Rosa), Juan de Marcos (Andrés), Brian Tyree Henry (Dancarino), Michael Rooker (Lutador), Nicole Byer (Valentina), Ynairaly Simo (Gabi), Gloria Estefan (Marta), Katie Lowes (Becky), Olivia Trujillo (Eva) şi Lidya Jewett (Sarah).

„Vivo” este primul musical animat al Sony Pictures Animation. Prin acesta, echipa artistică aduce un omagiu musicalurilor sale preferate din toate timpurile, precum „42nd Street”, „Swing Time”, „Top Hat”, „Singin’ in the Rain”, „An American in Paris” şi „West Side Story”.

În procesul de documentare, cineaştii au călătorit în Cuba şi s-au consultat şi cu o echipă de renumiţi experţi pentru a se asigura că filmul oferă o perspectivă onestă şi autentică asupra culturii, muzicii şi tradiţiilor cubaneze.

Aventura muzicală animată acoperă generaţii şi culturi, din Havana în Miami, şi a primit undă verde din partea studioului în 2015, după şase ani de când Miranda avea cântecele şi povestea scrise.

Miranda a compus opt cântece şi un mare final pentru film, care este o scrisoare de dragoste pentru muzica din Cuba, cu influenţe hip-hop şi caraibiene. În plus, artistul interpretează câteva dintre piese, iar solişti sunt şi Juan de Marcos, debutanta Ynairaly Simo, Brian Tyree Henry, Nicole Byer, Zoe Saldaña şi Gloria Estefan.

Regizorul l-a creditat pe Miranda pentru unicitatea compoziţiilor şi măiestria de a-l interpreta pe Vivo. „Când mi-a fost prezentat proiectul, în 2016, el deja avea cântecele şi povestea. Piesele erau frumoase şi el avea să fie şi protagonistul. Cred că este o situaţie unică, când compozitorul este şi actorul”, a spus DeMicco.

Personajul principal feminin, Gabi, este inspirat de sora mai tânără cu 13 ani a scenaristei Quiara Alegría Hudes.

„Aveam nevoie de cineva care să aducă o cu totul altă energie. Ea a fost mereu voioasă, rebelă - nu împotriva a ceva, ci pentru ea însăşi. A fost un copil durduliu şi se gândeam mereu că trupul ei este un miracol, spunea că e ca planeta Pământ. Aşa că am vrut ca Gabi să aibă acest nonconformism festiv”.

Miranda a punctat: „Au existat multe schimbări, dar povestea are în centru incredibila prietenie dintre Andrés şi Vivo şi uimitoarea călătorie a lui Vivo din Cuba până în Florida, pe parcursul căreia personajul se maturizează enorm”.

În scrierea pieselor, Miranda a fost influenţat de personalităţi ale muzicii precum Celia Cruz, Tito Puente şi Buena Vista Social Club.

Faptul că Juan de Marcos, liderul trupei BVSC, a acceptat să interpreteze rolul lui Andrés a reprezentat o bucurie enormă pentru cineaştii implicaţi, mai ales pentru Miranda.

Vechi colaborator al lui Miranda, compozitorul Alex Lacamoire a crescut la Miami, este fiul unor imigranţi cubanezi şi spune că pentru el a fost extrem de important să poată include în muzica filmului sonorităţile cu care a crescut. „Bogăţia muzicii cubaneze este impresionantă. Cubanezii pun mult suflet şi pasiune în cântece şi în ritmuri şi ne-am dorit să aducem un omagiu acestor aspecte pe ecran. Eşti cuprins de o anume mândrie atunci când, alături de familie, te simţi reprezentat în artă”.

Lacaimore a adăugat: „Sunt recunoscător pentru felul în care creatorii mi-au permis să colaborez cu ei”. El a venit cu numeroase propuneri, care au fost acceptate şi incluse în producţie, fapt mai puţin obişnuit.

Juan de Marcos a declarat: „Sunt foarte fericit să fiu parte din «Vivo», un omagiu adus muzicii ţării mele, muzica pentru care am luptat toată viaţa şi este o poveste de dragoste minunată. Manuel şi Alex au făcut ceva special care reprezintă ţara mea, rădăcinile mele”.

„Sunt foarte mândru că m-am născut pe această mică insulă care nu are altceva decât ţigări bune, rom bun, cafea bună, femei frumoase şi poate cea mai influentă muzică ce vine din lumea a treia”, a mai spus artistul.

Agentul său i-a prezentat acest proiect. „Mare parte din viaţa mea am fost pe scenă cântând, dar niciodată actor. Cred că m-au vrut pentru povestea mea, pentru trecutul meu, pentru ceea ce am făcut cu muzica, având o poveste cumva similară cu Andrés”.

Aspectul distinct al „Vivo” faţă de al multor alte filme de animaţie digitală ţine de contribuţia cineastului Roger Deakins, distins cu două premii Oscar, („Vânătorul de recompense 2049”, „1917: Speranţă şi moarte”), care a avut rolul de consultant pentru elementele vizuale ale filmului.

Scenaristul Carlos Zaragoza („Labirintul lui Pan”, „Trolii”) a avut o contribuţie esenţială în a identifica cele mai potrivite elemente vizuale care să dea viaţă muzicii lui Lin-Manuel Miranda prin intermediul animaţiei.

Pe lângă vizita în Cuba pentru a identifica cele mai potrivite elemente de design, Zaragoza a revăzut animaţii clasice, precum „Fantasia” şi câte ceva din opera unor artişti ca expresionistul american de origine germană Oskar Fischinger. „Am depăşit realismul şi convenţiile şi am experimentat cu diverse forme şi cu muzică”, a explicat el. „În acest film creăm un univers credibil pentru personajele noastre, dar nu încercăm să obţinem ceva care să se încadreze în sfera realismului”.

Echipa de producţie a folosit două abordări diferite pentru secvenţele muzicale, a completat Zaragoza. „Unele sunt ancorate în lumea reală. Acelea sunt momentele emoţionante ale poveştii în care personajul trece dincolo de ceea ce este real şi exprimă ceea ce simte. A doua abordare este bazată mai mult pe fantezie şi se concentrează asupra viziunii interioare a personajelor. Folosim stiluri specifice pentru fiecare secvenţă muzicală, în funcţie de necesităţi. Combinăm elemente 2D cu elemente 3D, care sunt realizate în aşa fel încât să pară 2D”.

Lungmetrajul Netflix şi Sony Pictures Animation va fi lansat pe platforma de streaming, la nivel global, pe 6 august.