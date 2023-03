Vizita lui Xi în Rusia nu a dus la un acord privind gazele naturale, punând în lumină limitele prieteniei dintre cele două țări

Putin a declarat marți că "practic toți parametrii" acordului Power of Siberia 2 au fost conveniți. Dar afacerea încă nu se face. Atât de mult pentru acea "prietenie fără limite". China exploatase deja dificultățile economice ale Moscovei pentru a pune mâna pe petrolul rusesc ieftin. Săptămâna aceasta, în ciuda dragostei diplomatice a lui Xi Jinping cu Vladimir Putin la Moscova, dictatorul chinez a plecat fără să spună niciun cuvânt despre un acord privind gazoductul Puterea Siberiei 2, scrie inews.co.uk.

Rusia are nevoie disperată să-și vândă gazul în China și Orientul Îndepărtat acum, când uriașa piață europeană a crescut în flăcările războiului lui Putin împotriva Ucrainei.

Absența completă a oricărui progres asupra unui nou gazoduct din Siberia a arătat limitele a ceea ce Xi este dispus să facă pentru partenerul său rus, a declarat Janis Kluge, expert în economia Rusiei în cadrul Institutului German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, pentru The Washington Post. "Rusia are nevoie de multe de la China în acest moment și se află într-o poziție foarte slabă", a spus el.

Putin a declarat marți că "practic toți parametrii" acordului privind puterea Siberiei 2 au fost conveniți. Dar Rusia face declarații similare de ani de zile. Și afacerea încă nu se face.

Potrivit lui Konstantin Simonov, directorul think-tank-ului Fondului național pentru securitate energetică, Xi și Putin ar fi trebuit să semneze acordul în timpul întâlnirilor lor din această săptămână.

"Este evident că Rusia are nevoie de contract", a declarat el pentru postul de radio rus, Business FM. "Gazprom are nevoie de contract, pentru că anul trecut am avut o scădere a livrărilor către Uniunea Europeană de peste 80 de miliarde de metri cubi".

Se crede că conducta a fost în discuție într-o formă sau alta din 2004.

Analiștii suspectează că China se menține la un preț mai bun și analizează dacă are mai mult sens să-și diversifice furnizorii de energie, în loc să se bazeze atât de mult pe o singură țară.

Nici măcar nu este clar care va fi cererea Chinei de gaze peste zece ani. Noile proiecte interne chineze în domeniul gazelor ar putea fi suficiente, dacă cererea de gaze încetinește.

Și nu există niciun semn că sunt trimise provizii semnificative de arme chineze pentru a ajuta efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei.

Beijingul nu dorește sancțiuni

Statele Unite au declarat că Beijingul "ia în considerare" acordarea de ajutor militar, dar, până în prezent, administrația Biden spune că nu a văzut "niciun indiciu" că conducerea chineză a dat undă verde acestui lucru.

Analiștii spun că, în condițiile în care economia chineză se confruntă cu provocări serioase post-Covid, cu o demografie îngrijorătoare și o piață imobiliară fragilă, Beijingul va fi nerăbdător să evite sancțiunile occidentale care ar putea rezulta din livrările de arme către Moscova.

Putin este, de asemenea, disperat să pună mâna pe mai multe microcipuri chineze și alte componente hi-tech de care are nevoie pentru a-și reconstrui arsenalul epuizat. Majoritatea experților cred că unele părți își găsesc drumul în Rusia prin China. Cu toate acestea, dacă această scurgere de componente în Rusia ar deveni o inundație, Beijingul se teme că companiile sale ar fi lovite de sancțiuni occidentale dăunătoare.

Pe scena mondială, discuțiile diplomatice sunt ieftine. Dar sancțiunile sunt costisitoare. Iar Rusia, partenerul junior în alianța anti-occidentală, Beijing-Moscova, descoperă că prietenia lor are limite.