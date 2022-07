Vlad Stancu, o mare promisiune a înotului românesc, şi-a propus cel puţin o medalie la Europenele de juniori

Vlad Stancu, un mare talent al înotului românesc, va concura în probele de 400, 800, 1.500 m liber şi la ştafeta de 4x100 m liber cu prilejul Campionatelor Europene de juniori de la Otopeni (5-10), competiţie pentru care şi-a fixat ca obiectiv cel puţin o medalie, potrivit Agerpres.

La doar 16 ani, Stancu a doborât 25 de recorduri naţionale, iar la Campionatele Naţionale de la Bacău în bazin olimpic din luna martie a cucerit zece medalii, cinci la seniori şi cinci la tineret. Legitimat la CSA Steaua, Stancu este specialist în probele de fond, iar marele lui vis este calificarea la JO 2024, după cum declara recent în presă.''Or să fie destul de multe emoţii în mod firesc bineînţeles, dar o să fie unele constructive. Este una dintre cele mai importante competiţii şi categoric o să vină şi nişte rezultate foarte bune. Mi-am propus deocamdată minim o medalie, dar cu siguranţă o să fie poate mai multe. Bazinul este ceva unic, datorită acestei tabele de pe tavan, este făcut la standarde europene, ca şi celelalte bazine de afară'', a declarat Vlad Stancu într-un interviu publicat pe site-ului Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.Silviu Anastase, antrenor federal al FRNPM, a subliniat că atmosfera din rândul sportivilor români participanţi la Europenele de la Otopeni este una foarte bună: ''Ei sunt foarte sus din punct de vedere mental, emoţional, după performanţele lui David Popovici la Campionatul Mondial, toată lumea îşi doreşte, e o atmosferă foarte bună în echipă. Deja ne-am centralizat la Izvorani, iar de sâmbătă intrăm în cantonamentul oficial pentru Campionatul European. Emoţii sunt, dar sper să fire constructive şi să se poată mobiliza, mai ales pentru cei mici, care vor participa la sfârşitul lunii iulie la Festivalul Tineretului European (24-30 iulie, la Banska Bystrica, în Slovacia - n.r). Am vrut să-i tragem un pic din această competiţie, să-i creştem un pic mental, să se obişnuiască cu atmosfera şi să guste un pic dintr-o competiţie mare. Ne propunem ceea ce n-am propus la fiecare competiţie, să fim sus, să avem atitudine, să ne comportăm la cel mai înalt nivel şi să ne bucurăm la finalul ei. Nu se putea mai bine că a picat această competiţie după aceste performanţe ale lui David, emulaţia va fi la maxim şi sperăm s-o păstrăm şi s-o transferăm în tot mediul social, ceea ce se întâmplă la noi''.Europenele de juniori vor fi transmise live de TVR, în fiecare zi de concurs, începând cu ora 17:00, incluzând semifinale, finale şi festivităţi de premiere. Toate cursele din serii, care vor începe în fiecare zi la ora 10:00 dimineaţa, pot fi urmărite live pe canalul de YouTube şi pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Mondern: www.frnpm.ro România va fi reprezentată de un lot de 26 sportivi (14 băieţi şi 12 fete), în frunte cu David Popovici, dublu campion mondial de seniori la 100 şi 200 m liber, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Otopeni (5-10 iulie), în bazin olimpic (50 m).Anul trecut, la Europenele de juniori de la Roma, Popovici a câştigat aurul la 50 m, 100 m (cu record mondial de juniori) şi 200 m liber, precum şi argintul cu ştafeta de 4x100 m liber. România a ocupat atunci locul cinci în clasamentul pe medalii.La Otopeni, David Popovici va concura la 100 şi 200 m liber, precum şi la două sau trei ştafete.