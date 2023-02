VIDEO Vladimir Putin, detalii de ultimă oră de pe front: 'Există o bătălie la granițele noastre istorice pentru poporul nostru'

Există o bătălie la granițele noastre istorice, este de părere președintele Vladimir Putin când vorbește despre războiul din Ucraina.

"Până şi copiii scriu scrisori pentru soldaţii noştri. Toţi oamenii noştri sunt apărători ai Patriei-mamă. Când suntem împreună, nu avem egal.

Iată-ne aici pentru un eveniment în esență festiv, dar știu - acum tocmai am ascultat conducerea militară de vârf a țării că în acest moment există o bătălie la granițele noastre istorice pentru poporul nostru. Este condusă de aceiași luptători curajoși care stau acum lângă noi aici, luptă eroic, curajos, curajos", a spus Putin, titrează Interfax. Președintele rus și-a încheiat discursul în felul următor: „Când suntem uniți, nu avem egali. Pentru unitatea poporului rus!"

Liderul de la Kremlin a stat puțin pe scenă, după ce a rostit alocuţiunea şi s-a cântat imnul, a coborât şi a plecat. Stadionul Lujniki a început să se golească rapid după plecarea liderului rus.

Context

Mitingul de miercuri vine după ce Vladimir Putin a ţinut, marţi, în faţa elitei politice şi militare a ţării, un discurs de o oră şi 45 de minute în care a anunţat că războiul din Ucraina va continua, că acest război a fost pornit de Occident, iar Rusia trebuie să se apere. De asemenea, el a anunţat suspendarea participării Rusiei la tratatul cu SUA New START, singurul care mai este în vigoare şi care reglementează arsenalul nuclear al celor două mari puteri nucleare ale lumii. Tot marţi, preşedintele a invalidat un decret prezidenţial din 2012 care stabilea principiile conducătoare ale politicii externe ale Rusiei, urmând să fie prezentat în următoarele zile „noul concept” de politică externă a Moscovei. Discursul lui Putin a fost urmat, după câteva ore, de o replică în antiteză de la Varşovia din partea preşedintelui Joe Biden.

Putin chants “Russia!” with the whole stadium. pic.twitter.com/GAMlWsZkeS