Volumul "Notre-Dame", de Ken Follett, despre semnificaţia şi rolul catedralelor în viaţa omenirii, va apărea la editura Rao din 29 ianuarie, potrivit news.ro.

"În anul care a trecut, am văzut Catedrala Notre-Dame cuprinsă de flăcări. A fost un şoc pentru lumea întreagă. Imediat după tragedie, am scris o carte despre acest edificiu. A fost neobişnuit să scriu o carte în zece zile - de obicei am nevoie de trei ani, însă atunci am simţit nevoia sa explic de ce o lume întreagă a fost în lacrimi”, scria în mesajul de Crăciun autorul celebrei serii Kingsbridge, care va direcţiona drepturile de autor către fundaţia care reconstruieşte catedrala.

Notre-Dame "întruchipează relaţia noastră cu Istoria. Construcţia catedralei a început la 1163, acum aproape 1.000 de ani. Când vedem un astfel de edificiu distrus, este la fel ca atunci când moare cineva", a mărturisit scriitorul, pentru AFP, a doua zi după incendiu.

"Vocea de la telefon sugera urgenţă. „Sunt la Paris!“ spunea. „Porneşte televizorul!“ Mă aflam acasă, în bucătărie, împreună cu Barbara, soţia mea. Tocmai terminaserăm cina. Nu băusem vin, ceea ce s-a dovedit a fi un lucru bun, pentru că, deşi încă nu ştiam asta, urma să fie o noapte lungă. Vocea de la telefon aparţinea unei vechi prietene. Ea înfruntase multe crize, ca membru al parlamentului şi ca ministru, şi e o fire imperturbabilă, dar acum părea şocată. Ştiţi deja ce am văzut pe ecranul televizorului: minunata catedrală Notre-Dame din Paris, una dintre cele mai mari realizări ale civilizaţiei europene, era în flăcări. Priveliştea ne-a uluit şi ne-a tulburat profund. Ceva nepreţuit murea în faţa ochilor noştri. Sentimentul era năucitor, de parcă se cutremura pământul" (fragment din roman).

Ken Follett s-a născut în 1949 la Cardiff, în Ţara Galilor. Licenţiat în filosofie la University College din Londra, a lucrat ca ziarist la Evening News, în Londra, precum şi ca director de editura la Everest Books. Primul sau bestseller, "The Eye of the Needle", a obţinut premiul Edgar pentru cel mai bun roman, din partea Mystery Writers of America. Follett este membru al mai multor organizaţii active în domeniul culturii: în comitetul consultativ al Reading Is Fundamental (RIF) din Marea Britanie, membru al Royal Society of Arts, National Literacy Trust şi al Academiei din Ţara Galilor, precum şi membru în comitetul director al Academiei Nationale a Scriitorilor.