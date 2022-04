'West Side Story', în regia lui Steven Spielberg, deschide cea de-a şasea ediţie a American Independent Film Festival

Filmul "West Side Story" în regia lui Steven Spielberg deschide vineri cea de-a şasea ediţie a American Independent Film Festival.

În deschidere, publicul românesc va avea ocazia de a intra în dialog cu regizorul american Steven Spielberg într-un dialog moderat de Andrei Gorzo. Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook a festivalului, informează un comunicat transmis AGERPRES.

Tot în deschiderea festivalului va fi anunţată şi lista scurtă a proiectelor care trec în etapa următoare a Concursului de scenarii "Write a Screenplay for... Ioana Bugarin". Actriţa va fi prezentă în sală şi va anunţa selecţia juriului din cele peste 100 de aplicaţii înscrise.

"Diversitatea subiectelor, a genurilor şi a punctelor de vedere defineşte şi selecţia din acest an, unde spectatorul avid de cinema de calitate va putea vedea atât ficţiuni foarte noi, care au făcut turul festivalurilor internaţionale, cât şi documentare complexe şi provocatoare sau pelicule clasice, în superbe versiuni restaurate. Va descoperi talente noi, regizori iconici ai cinemaului indie american şi va înţelege mai bine din ce e făcută aura unor cineaşti legendari", se arată în comunicat.

Printre cele mai noi ficţiuni din festival care vor putea fi vizionate la AIFF.6 se numără peliculele "Red Rocket" (în competiţie la Cannes, 2021), "The Outfit" (Berlinale special, 2022), "The French Dispatch" (în competiţie Cannes 2021), "Blue Bayou" (Un Certain Regard, Cannes 2021), "Land" (premiul Directors to Watch Palm Springs 2021), "I Was a Simple Man" (nominalizare Grand Jury Prize Sundance 2021), "The Cathedral" (Premiul Hollywood Foreign Press Association, Veneţia 2021), "Down with the King" (Marele Premiu Special al Festivalului de la Deauville), "C'mon C'mon" (nominalizat la Film Independent Spirit Awards).

Din programul AIFF nu vor lipsi trei capodopere pe care puţini au avut ocazia să le vadă pe marele ecran, cu atât mai puţin în versiuni restaurate: muzicalul tragic "West Side Story", recompensat cu 10 premii Oscar, "Duel", thrillerul insuportabil de tensionat al tânărului Steven Spielberg şi "E.T. the Extra-Terrestrial".

În secţiunea Documentarelor provocatoare sunt programate pelicule precum "Flee" sau "Maidan". "Flee" a fost dublu nominalizat la Premiile Oscar 2022 pentru cel mai bun documentar şi cel mai bun film de animaţie şi spune o poveste care porneşte de la drama afgană, în vreme ce din "Maidan" putem înţelege mai bine contextul invaziei ruse din Ucraina, dar şi principiile care însufleţesc apărarea eroică a ucrainenilor, precizează organizatorii.

Din tradiţia festivalului fac parte şi dezbaterile "Open Talks". La ediţia din acest an va fi abordată o temă fierbinte şi controversată: "De la fenomenul Woke la Cancel Culture - O conversaţie despre consecinţele corectitudinii politice". Cele două concepte vor fi analizate prin prisma istoriei şi evoluţiei lor, dar şi a felului în care se regăsesc în societatea românească.

La discuţie vor participa Liliana Popescu (prorector SNSPA, doctorandă în teorie politică şi co-fondatoare a revistei Romanian Journal of Society and Politics), Gojira (DJ, scenarist şi actor pentru Divertis SRC, Happy Fish şi gazda podcast-ului - "Aproximativ Discuţii") şi Sebastian Jucan, jurnalist şi editor.

Accesul este liber, în limita locurilor disponibile. Discuţia va avea loc pe 17 aprilie, de la ora 22,00, la Cinema Elvire Popesco, după proiecţia filmului "Red Rocket".

La cea de-a şasea ediţie, American Independent Film Festival îşi arată solidaritatea faţă de Ucraina printr-un parteneriat cu AIFF Kiev, a cărui ultimă ediţie a trebuit să fie anulată din cauza evenimentelor din Ucraina, dedicându-i o zi din program, dar şi faţă de ucraineni, donând toate încasările ce-i revin către sprijinirea refugiaţilor de război şi a animalelor lor de companie, informează organizatorii.

AIFF.6 va avea şi un preambul, un warm up la Cluj-Napoca, pe 16 şi 17 aprilie, unde clujenii vor avea ocazia să vadă câteva dintre cele mai noi filme americane independente ale momentului şi vor putea susţine, ca şi spectatorii de la Bucureşti, demersul umanitar al festivalului, prin fiecare bilet cumpărat.

Ediţia din 2022 este marcată şi de parteneriatul cu Retromobil Club România, care va acorda şansa spectatorilor AIFF să vadă pe viu maşinile din filmele preferate. Astfel, în curtea Institutului Francez din România vor putea fi admirate, de vineri până duminică, câteva maşini americane de epocă.

În închiderea festivalului va fi proiectat "Maidan", documentarul lui Sergei Loznitsa care relatează demonstraţiile din 2014 din Ucraina ce au culminat cu răsturnarea regimului şi au declanşat evenimente ce rezonează până în conflictul de astăzi. Proiecţia filmului va fi urmată de o discuţie în sală despre situaţia geo-politică din Europa, la care va participa în persoană Nataliya Arno - fondatoarea şi preşedinta Free Russia Foundation, fundaţie cu sediul în Washington (SUA), care, prin acţiunile sale regionale, în capitalele europene precum Kiev, Tbilisi, Praga şi Berlin, unifică şi coordonează eforturile globale ale activiştilor, organizaţiilor şi programelor pro-democraţie din întreaga lume.

American Independent Film Festival.6 va avea loc în perioada 15-21 aprilie, la Cinema Elvire Popesco şi Cinema Muzeul Ţăranului (Studioul Horia Bernea).

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media principal al evenimentului.