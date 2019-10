Ziarele australiene protestează împotriva cenzurii: Cum arată coperțile principalelor publicații

Articolele de pe primele pagini ale edițiilor de luni ale marilor publicații australiene au fost acoperite cu tuș negru, parte a unei campanii prin care se cere Guvernului să asigure o mai bună protecție a libertății presei, potrivit dpa.com, potrivit news.ro.

Astfel, pe prima pagină a fiecărei publicații a fost tipărit un document guvernamental acoperit cu tuș negru, pentru a arăta nivelul ridicat al cenzurii, precum și texte prin care se cere modificarea legilor privind penalizarea jurnalismului și a informatorilor.

The Sydney Morning Herald a cerut o "reformă legislativă profundă pentru a stopa fenomenul de suprimare a informațiilor", în timp ce The Australian a denunțat "atacul susținut la adresa drepturilor jurnaliștilor".

19 organizații de media și uniuni de jurnaliști și-au unit forțele pentru campania "Your Right to Know" (Ai dreptul de a ști), după gafa gravă pe care a făcut-o Guvernul australian în luna iunie, când sediul unui radiodifuzor public, ABC, și locuința unui reporter al companiei News Corp. au fost percheziționate în căutarea unor documente guvernamentale divulgate ilegal. Aceștia publicaseră anterior două informații jenante pentru Guvern.

În cadrul campaniei se cer mai multe modificări ale legislației, inclusiv dreptul de a contesta mandatele de percheziție și un regim care să limiteze documentele ce pot fi marcate ca "secrete".

Grupurile media au denunțat și legile care permit Guvernului și oficialilor să acopere scandaluri și să ascundă sau să restricționeze informații.

Coaliția media arată că, în ultimii 20 de ani, peste 60 de noi legi au fost instituite, unele dintre acestea incriminând efectiv jurnalismul și penalizând informatorii.

"Australia prezintă riscul de a deveni cea mai secretoasă democrație din lume", a spus David Anderson, șeful radiodifuzorului public ABC, într-un comunicat.

Între timp, șeful poliției federale australiane, Reece Kershaw, a declarat unui comitet din Senat care investighează perchezițiile și cazurile de încălcare a libertății presei că este în curs revizuirea modului în care sunt gestionate anchete sensibile.

Pe posturile de televiziune au fost difuzate reclame care invită spectatorii să reflecteze la întrebarea: "Atunci când Guvernul vă ascunde adevărul, ce ascunde el de voi?".

Premierul Scott Morrison a declarat că Guvernul "crede în continuare în libertatea presei", însă a subliniat că jurnaliștii nu sunt deasupra legilor.