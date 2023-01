Ziua Culturii: Călin Stegerean, apreciază că o zi a culturii este foarte importantă pentru că focalizează interesul publicului pe acest aspect

Managerul Muzeului Naţional de Artă al României (MNAR), Călin Stegerean, apreciază că o zi a culturii este foarte importantă pentru că focalizează interesul publicului pe aspecte care ţin de constituirea culturii naţionale, subliniind că există un interes deosebit pentru artă din partea tinerilor.

"O zi a culturii este foarte importantă pentru că focalizează interesul publicului pe aspecte care ţin de constituirea culturii noastre naţionale, atât în trecut, cât şi în momentul de faţă, putem vorbi de un proces continuu şi de un proces care are legătură cu un anumit specific al culturii noastre naţionale", a declarat Călin Stegerean pentru AGERPRES.

El a spus că publicul tânăr este în mod special interesat de artă, un interes deosebit existând pentru operele expuse în Galeria Naţională a MNAR.

"În primul rând, publicul tânăr este publicul nostru şi constatăm un interes deosebit în primul rând pentru Galeria Naţională, pentru operele de artă expuse în Galeria Naţională. Noi avem în fiecare primă miercuri a fiecărei luni intrarea gratuită la muzeu şi în prima miercuri din această lună au fost peste 1.100 de vizitatori în Galeria Naţională. A fost cel mai mare număr de vizitatori înregistrat într-un spaţiu de expunere al muzeului. Sigur că, pe ansamblu, numărul de vizitatori în acea zi a depăşit 3.100, însă ceea ce discutăm acum despre naţional, specific naţional şi interes pentru naţional se verifică şi din partea tinerei generaţii", a precizat managerul.

Stegerean a apreciat că este nevoie atât de promovare, cât şi de investiţii pentru a face cât mai vizibilă cultura română.

"Cultura este accesibilă, dar nu asta este problema. În orice obiect, în orice produs care trebuie să ajungă la public este important marketingul, promovarea. Or, aici cred că trebuie investit: în comunicarea importanţei culturii şi a ofertei culturale, care este foarte bogată în momentul de faţă, dar care nu e suficient promovată. Cred că aici trebuie intervenit, sub aspectul mijloacelor care acum sunt extrem de bogate - sub aspect vizual, sub aspect audio, în promovarea culturii cu mijloacele specifice, ca în orice activitate care înseamnă un public vizat, ţintit", a arătat Călin Stegerean.

El a afirmat că punctul tare al culturii contemporane este ritmul susţinut pe care îl are, iar ceea ce este de reproşat - finanţarea slabă şi faptul că oferta culturală nu ajunge în suficientă măsură la public.

"Punctele tari ale culturii sunt legate de acest ritm susţinut pe care îl are cultura contemporană, sunt în primul rând instituţiile de cultură care produc evenimente şi aşa mai departe, sigur, fiecare în specificul său. De asemenea, constat această deschidere, pe care noi am avut-o întotdeauna, şi astăzi mai mult decât oricând, pentru că este posibil sub aspect practic, către cultura universală şi către contactele care acum sunt posibile fără limitări, fără restricţii administrative, cu statele Uniunii Europene şi acesta mi se pare un lucru extrem de important. Ceea ce se reproşează culturii este slaba ei finanţare şi faptul că nu ajunge în suficientă măsură la public", a conchis managerul MNAR.