Jucătorul lui AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, se implică în lupta împotriva rasismului. El a postat pe Twitter un film cu doi copii, unul alb și unul de culoare, care se îmbrățișează, potrivit Mediafax.

Zlatan Ibrahimovic a postat pe rețelele de socializare un mesaj împotriva rasismului, alăturându-se astfel vedetelor care au reacționat după decesul lui George Floyd, afro-americanul omorât de un poliţist din Minneapolis.

Ibrahimovic (38 de ani) a postat pe Twitter un clip video în care doi copii, unul alb şi unul de culoare, se îmbrăţişează, pe melodia lui Bob Marley „Is This Love”.

Un local din Cluj a impresionat presa din întreaga lume: Netflix vrea să filmeze aici un serial / VIDEO

„I want to love you / I want to love you, and treat you right / I want to love you, every day and every night / We'll be together, with a roof right over our heads" (n.red. - Vreau să te iubesc / Vreau să te iubesc şi să mă port frumos cu tine / Vreau să te iubesc, în fiecare zi şi fiecare noapte / Vom fi împreună, cu un acoperiş deasupra capetelor)”, sunt versurile pe care cei doi copii se joacă şi zâmbesc.

Jucătorul echipei AC Milan a scris alături de filmuleţ mesajul „We are ONE”.