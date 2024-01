5 motive pentru care nu slăbim. Află care sunt acestea și ce dietă puteți adopta!

Lupta cu kilogramele în plus este dificilă. Deși majoritatea dintre noi am fi tentați să spunem că doar caloriile contează, există mult mai mulți factori care fac gestionarea greutății un proces incredibil de complicat. Printre aceștia se numără: genetica, somnul insuficient, dietele alese greșit, gustările nesănătoase și masa musculară.

Deși este în mod clar un proces dificil, scăderea în greutate nu este imposibilă. Este important să ne concentrăm pe micile succese și să identificăm acei factori care ne stau în cale sau provoacă stagnarea. Slăbirea poate fi un drum plin de provocări, iar eșecurile pot apărea din mai multe motive. Devenind conștienți de aceste obstacole, puteți câștiga această luptă.

Așadar, iată 5 factori care pot îngreuna procesul de slăbire:

1. Genetica

Din păcate oricât de mult ne-am dori să ne fie adevărat, realitatea este cu totul alta. Cercetările au arătat faptul că atunci când vine vorba de greutate, genetica contează foarte mult, deși oamenilor nu le place să audă asta. Studiile au arătat că genele reprezintă aproximativ 70% din variația greutății corporale a oamenilor. Așadar, s-ar putea să nu fie posibil să vă alegeți tipul de corp sau forma dorită și să ajungeți acolo fără efort și fără dieta potrivită. Mai mult decât atât, specialiștii consideră că alegerea unei diete bazate pe studii relevanate, este cheia succesului.

2. Pierderea masei musculare

Pe măsură ce femeile înaintează în vârstă și ajung la menopauză, nivelurile de estrogen încep să scadă și este afectată și masa musculară. Potrivit cercetărilor masa musculară scade cu 3 până la 8% în fiecare deceniu după vârsta de 30 de ani, aceasta fiind o problemă destul de mare deoarece mușchii ard mai multe calorii decât grăsimea.

Odată cu trecerea anilor, femeile aflate în postmenopauză au mai multe șanse să câștige grăsime corporală și să aibă nevoie de mai puține calorii. În plus, modificările naturale ale țesutului adipos care vin odată cu înaintarea în vârstă pot determina organismul să se îngrașe.

3. Alegerea unei diete greșite

Pentru că nu putem controla timpul, dar putem controla obiceiurile alimentare, indiferent de vârstă putem pierde în greutate și putem menține greutatea atât timp cât alegem o dieta corectă.

Soluția salvatoare vine din țările scandinave, prin dieta de slăbit NUPO, care este prezentă de peste 2 ani și în România. Cu peste 35 de studii clinice individuale bine documentate și rezultate incontestabile, Nupo este marca VLCD* cea mai bine documentată din lume. Dieta Nupo asigură slăbirea simplă și eficientă pentru că toate mesele sunt cântărite, este săracă în calorii și are o valoare nutritivă ridicată. Este perfectă pentru o pierdere în greutate eficientă și de durată, dar și pentru menținerea unui stil de viață sănătos.

Dieta Nupo asigură înlocuirea în totalitate a meselor zilnice. Tot ce trebuie să faceți este să amestecați conținutul preparatelor alimentare cu apă, pentru a reconstitui mâncarurile preferate, peste 15 arome diferite și gusturi absolut delicioase: dulci și sărate, lichide sau solide, shake-uri dulci sau supe, oatmeal ( musli) și chiar mâncaruri calde solide (chili sin carne, couscous, omleta cu legume, risotto). Mesele ușor de preparat și gata în 2 minute conțin doar ingredienti naturali, iar prin compoziția corectă și completă reglează și echilibrează metabolismul, lucru foarte important în declanșarea procesului de slăbire și în menținerea greutății obținute.

Dieta Nupo este singura dietă care oferă o varietate atât de mare de mese sub toate formele și cu toate gusturile! Dieta Nupo asigură organismului toate proteinele, vitaminele și mineralele necesare de care are nevoie, rezultatul fiind eliminarea rapidă, sigură și eficientă a kilogramelor în exces, fără a dezechilibra organismul și fără a-l priva de nutrienții de care are nevoie pentru a funcționa normal.

Sigură, eficientă, rapidă, foarte ușor de urmat și este extrem de versatilă, dieta Nupo vă va ajuta să slăbiți, să vă echilibrați corpul din punct de vedere nutrițional și să vă întăriți sistemul imunitar.

4. Gustări nesănătoase

Gustările nesănătoase și frecvente dintre mese pot adăuga calorii neplanificate. De asemenea mâncatul distras este asociat cu un indice corporal mai mare. Când suntem conștienti de ceea ce mâncam, se poate realiza conexiunea creier-corp, se atinge nivelul de satisfacție și mulțumire.

Ce trebuie să faceți este să vă pregătiți propriile mese atunci când este posibil, să vă așezati, să savurați mâncarea și lăsați electronicele deoparte cel puțin câteva minute, pentru a putea mânca în liniște.

De asemenea băuturile acidulate, sosurile nesănătoase sau adăugarea de ingrediente bogate în calorii în preparate pot adăuga calorii neobservate.

5. Săriți peste mese, după care mâncați exagerat

În efortul de a reduce caloriile, este tentant să încercati să mâncați toată ziua cât mai puțin posibil și chiar să săriți peste mese. Dar dacă faceți asta, mecanismele de protecție ale corpului se vor activa ( cele care vă conduc să obțineți mâncare) și vă vor împinge să mâncați și mai mult.

Specialiștii recomandă să mâncam după un program. Dacă mâncam în mod regulat pe parcursul zilei, corpul va putea anticipa că îi vom oferi o nutriție adecvată. Un plan alimentar care să includă o varietate de alimente, astfel încât să nu intervină sentimentul de frustrare.

Și pentru un extra ajutor în dietă, Nupo vă oferă și Slim Boost – acceleratori ai metabolismului, suplimente alimentare 100% naturale, care pot fi folosite în combinație cu produsele din dieta Nupo. Acest lucru va asigura că planul de slăbire nu scapă de sub control în momentul în care aveți un stil de viață activ și cu tentații zilnice care vă poate împiedica în procesul de pierdere în greutate.

Capsulele Slim Boost sunt suplimente alimentare special concepute pentru a face față diferitelor provocări atunci când ținem dietă sau atunci când dorim să menținem o greutate corporală normală.

Slim Boost îmbracă patru variante diferite - fiecare având o funcție specială în sprijinirea pierderii în greutate: Burn My Fat pune în mișcare arderea grăsimilor prin extracte atent selectate din surse naturale; Calorie Fighter reduce aportul total de calorii și blochează absorbția carbohidraților; Fill My Tummy oferă beneficiul de a umple stomacul cu fibre alimentare solubile în apă, fără a furniza calorii; Fat Fighter este recomandat pentru arderea grăsimilor în tratamentul și prevenirea supraponderii și obezității și Collagen Beauty & Burn recomandat în perioadele în care sunteți la dietă sau vreți să acordați o atenție sporită pielii. Produsele Slim Boost sunt ideale pentru pierderea în greutate și controlul greutății – iar efectul ingredientelor active este bine documentat și dovedit clinic. Nu conțin gluten și sunt potrivite pentru vegetarieni și vegani.

Nupo nu este doar o dietă, este un stil de viață care vă ajută și după finalizarea procesului de slăbire cu produse de menținere și de prevenție, astfel încât să vă puteți schimba obiceiurile alimentare și să adoptați un stil de viață sănătos.

Identificarea și abordarea acestor factori pot îmbunătăți eficacitatea eforturilor de slăbire. Adoptarea unei diete corecte și complete din punct de vedere nutrițional și a unui stil de viață sănătos sunt esențiale pentru atingerea și menținerea greutății dorite.

Mai multe informații despre dieta Nupo pe https://nupo.com/ro/

*VLCD = Very Low Calorie Diet / Dietă foarte scăzută în calorii (Max.: 800 Kcal/zi)

**Produsele Nupo sunt certificate de către Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA), înregistrate la Ministerul Sănătății, conțin ingrediente aprobate de OMS și sunt produse în UE. Dieta Nupo se supune Legislației Europene și Naționale: EU2017/1798 completare la EU 609/2013 privind dietele înlocuitoare complete de mese, foarte scăzute în calorii.