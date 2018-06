9 probleme ale Strategiei naționale de educație parentală – sau cum plănuiește MEN reeducarea prinților și redefinirea familiei

290.000.000 lei sau 70.000.000 de euro – aceasta este suma pe care Ministerul Educației intenționează să o aloce pentru a forma peste 7000 de formatori, pentru a reeduca peste 2.500.000 de părinţi. Ministerul Educaţiei Naţionale doreşte înfiinţarea unei reţele de educatori parentali care să-i înveţe pe părinți și pe elevi să nu mai aibă „mentalităţi conservatoare” şi atitudine care „idealizează familia tradiţională”. Ministerul intenționează să promoveze „o nouă cultură familială” şi „respectul pentru diversitate”.

Iată, pe scurt, care sunt problemele:

1. Părinţii au prin Constituția României dreptul fundamental de a-şi educa copiii în conformitate cu propriile convingeri. În plus, libertatea gândirii şi a opiniilor nu poate fi îngrădită sub nici o formă. Prin urmare, statul are obligaţia să fie neutru faţă de convingerile şi opţiunile diverse ale părinţilor în educaţia copiilor.

2. Așadar, această strategie nu reprezintă doar o încărcare a unui drept fundamental al părinților – reprezintă o încercare abuzivă de a redefini din temelii familia, și o imixtiune nepermisă în viața privată a familiei.

3. Reeducarea părinților după un model ideologic impus de stat e o caracteristică a societăţilor totalitare, care au tendința de a interveni inclusiv asupra conştiinţelor oamenilor.

4. Abordarea Ministerului pleacă de la presupoziţia – care este lipsită de orice temei legal – că opţiunea pentru modelul conservator sau creștin este a priori greşită sau, cel puţin, inferioară opțiunii pentru modelului progresist şi că schimbarea este din start preferabilă continuităţii. Care sunt criteriile pe care se bazează această presupoziție a Ministerului?

5. Impunând o singură ideologie ca fiind modelul valid și demn de urmat nu obții „diversitate”, ci tocmai opusul diversității: uniformitate și uniformizare ideologică. Diversitatea, ca principiu democratic, rezultă tocmai din coexistenţa mai multor modele și viziuni concurente şi din neutralitatea Statului faţă de ele.

6. Conform acestei Strategii, „încurajarea activă a egalității de gen va constitui o prioritate a actului educațional încă din perioada timpurie a dezvoltării copilului, când sistemul de educație parentală trebuie să vină in sprijinul dezvoltării unor principii esențiale ce vizează promovarea drepturilor omului, respectul pentru diversitate și încurajarea activă a egalității de gen”. Or, potrivit Codul Civil, părinţii sunt cei care „au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar şi potrivit însuşirilor şi nevoilor copiilor.”

7. Această „încurajare activă a egalității de gen” este un eufemism pentru un pachet ideologic care promovează opinii și viziuni controversate, fără o bază științifică, opinii care sunt, uneori, orientate în mod programatic împotriva viziunii creștine.

8. În plus, cei 70 de milioane de euro anual care vor fi cheltuiți pentru plata celor peste 7000 de formatori de părinţi ar fi investiţi mai bine în calitatea infrastructurii și a actului educațional, în loc să fie investiți în tentative de reeducare ideologică și de manipulare a conștiinței părinților. Tentative care, deşi nu vor schimba sau îmbunătăți relaţionările părinte-elev deja bine înrădăcinate din primii ani, vor promova ideea că modelul ideologic progresist este singurul valid şi reperul etic în raport de care ar trebui judecate acțiunile și proiectele noastre.

9. Proiectul se află în dezbatere publică până la data de 10 iulie. În viziunea MEN, lipsa de reacție a părinților va fi interpretată ca o acceptare a strategiei propuse. Daca unele dintre punctele de pe lista de mai sus reprezintă, și pentru dvs., semne de întrebare serioase, exprimați-vă opiniile la adresa de email unde MEN așteaptă părerile dvs.: dezbateripublice@edu.gov.ro

Lipsa de reacție și de implicare a fiecăruia dintre noi poate însemna validarea unui proiect național care îi va deschide statului calea unei imixtiuni nepermise în viața privată, în viața de familie, și în conștiințele noastre.