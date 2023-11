A fost numit un nou rector al Academiei de Poliție: Este un general cu experiență din Jandarmerie

General de brigadă Liviu Uzlău, prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române, a fost numit, prin semnătura ministrului Afacerilor Interne, rector al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza.

Experienţa profesională

Perioada Octombrie 2020 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Prim-adjunct al inspectorului general și șef al Statului Major – Jandarmeria Română

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea activităţilor operative şi misiunilor specifice Jandarmeriei Române, analiza informațiilor, protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – Management

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Siguranță publică

Perioada Aprilie 2016 – octombrie 2020

Funcţia sau postul ocupat Şef Direcţie Ordine şi Siguranţă Publică - IGJR

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea activităţilor şi misiunilor specifice pe linie ordine publică

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – Direcţia Ordine şi Siguranţă Publică

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Perioada Ianuarie 2015 – aprilie 2016

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Intervenţie Antiteroristă şi Acţiuni Speciale - IGJR

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea activităţilor şi misiunilor specifice pe linie de antiterorism şi contraterorism, prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate,

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – Direcţia Ordine şi Siguranţă Publică

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Perioada Septembrie 2010 – Decembrie 2014

Funcţia sau postul ocupat Comandant batalion special

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea activităţilor şi misiunilor specifice pe linie de antiterorism şi contraterorism, prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate,

Organizarea şi conducerea pregătirii efectivelor subordonate

Reprezentarea unităţii din subordine în relaţiile cu alte instituţii sau organisme

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei

Batalionul 1 Special de Intervenţie Antiteroristă, Acţiuni Speciale şi Protecţie

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică

Perioada Mai 2009 – septembrie 2010

Funcţia sau postul ocupat Şef birou punct unic

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea activităţilor de dispecerat, secretariat, analiză-sinteză şi implementare proiecte internaţionale

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Calea 13 septembrie nr. 5-7, sector 5, Bucureşti (Palatul Parlamentului)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cooperare poliţienească internaţională

Perioada Aprilie 2003 – mai 2009

Funcţia sau postul ocupat Şef grupă protecţie şi intervenţie (2003-2006), şef grup protecţie şi intervenţie (2006-2007), şef birou management misiuni (2007-2009)

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizare, coordonare şi execuţie misiuni de protecţie demnitari, intervenţie profesională, reprezentare şi relaţii internaţionale, reprezentare şi relaţii cu presa

Numele şi adresa angajatorului Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie ACVILA

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţie VIP şi intervenţie profesională

Perioada Septembrie 1997 – aprilie 2003

Funcţia sau postul ocupat Comandant de subunitate

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea activităţilor studenţilor din cadrul Academiei de Poliţie

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi formare ofiţeri MAI

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilitate, adaptare la orice mediu, abilităţi foarte bune de comunicare şi lucru în echipă

Competenţe şi aptitudini organizatorice Abilităţi foarte dezvoltate de organizare şi conducere a activităţilor, materializate prin coordonarea unor misiuni de amploare

Comandantul acţiunii la Summit-ul şefilor de stat şi guvern UE, pe timpul Preşedinţiei României a Consiliului UE

Coordonator al structurilor MAI pe timpul vizitei Papei 2019, la Blaj

UNTOLD 2016, 2017, 2018, 2019

NEVERSEA 2017, 2018, 2019

Şumuleu Ciuc

În perioada 2015-2016, pe timpul deţinerii de către Jandarmeria Română a preşedenţiei FIEP, am fost desemnat preşedinte al Comisiilor de lucru ale acestei Asociaţii şi preşedinte al Comisiei internaţionale de evaluare a Poliţiei Militare Braziliene în vederea accederii în FIEP.

Urmare a rezultatelor obţinute la Cursul Superior de Management pe timpul misiunilor de menţienere a păcii de la Vicenza, Italia, am primit invitaţia de a preda în ianuarie 2014, în cadrul aceleiaşi instituţii, la Cursul de relaţii CIV-MIL-POL

În perioada 2007-2009 şi 2011-2014 am desfăşurat activităţi de reprezentare a unităţilor din care am făcut parte în Reţeaua ATLAS (organizaţie europeană a unităţilor de intervenţie contrateroriste), activităţi de relaţii internaţionale cu prilejul diverselor schimburi de experienţă, etc.