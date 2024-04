VIDEO – Ciolacu vrea un avion special pentru reprezentanții României: 'Nu cred că e un moft!'

Ciolacu vrea un avion special pentru reprezentanții României: „Nu cred că e un moft!”

Premierul Marcel Ciolacu susţine că România trebuie să aibă o aeronavă pentru delegaţiile guvernamentale, pentru sportivi, pentru preşedinte şi consideră că acest lucru nu este un moft. El a menţionat că această iniţiativă va fi discutată de următorul Guvern şi consideră că “vorbim de o normalitate şi o ieşire din ipocrizie”.

Marcel Ciolacu a fost invitat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV. El a fost întrebat dacă nu îl deranjează luxul afişat de preşedintele Klaus Iohannis în deplasările externe.

“Mă cunoaşteţi foarte bine, că şi eu sunt în politică de mult timp şi dumneavoastră în meseria pe care o faceţi, sunt un om mai modest, aşa am fost eu crescut şi au fost valori. Este instituţie separată, instituţia prezidenţială. Toţi banii sunt în bugetul guvernului, dar e o instituţie separată şi e normal să fie aşa. Şi e peste tot în lume. Ce decide Instituţia Prezidenţială şi preşedintele este atributul dumniei sale şi răspunde în faţa electoratului, cum şi eu răspund pentru deciziile pe care le iau la guvern împreună cu colegii mei. Eu merg cu avioane de linie, ştiţi foarte bine. Acum când am fost în Emirate şi în Qatar, am fost cu aeronavă de la Tarom”, a afirmat Marcel Ciolacu, conform NEWS.RO.

El a afirmat că România trebuie să aibă o aeronavă

“Statul român trebuie să aibă o aeronavă. Asta nu înseamnă că e o aeronavă a primului ministru, e o aeronavă a preşedintelui. Este pentru delegaţiile guvernamentale, pentru sportivi, pentru preşedinte, toate ţările din lume au acest lucru.

Totuşi, suntem a cincea ţară europeană, nu cred că e un moft, dar repet, o aeronavă care e la dispoziţia României, se merge la Olimpiadă. Sportivii pot merge cu aeronava guvernului, ca să fie toată lumea. Sunt astfel de lucruri”, a precizat premierul.

Întrebat dacă lucrează la o procedură prin care să fie achiziţionată o aeronavă, Marcel Ciolacu a răspuns:

“Nu, nu. Prespun că acest lucru se va discuta în următorul guvern. S-ar putea să fiu acuzat acum că ”Domnule, Ciolacu îşi doreşte aeronave”. Tot văd în ultimul timp, tot căutăm, din lucruri normale, căutăm ştiri extraordinare şi breaking news-uri. Aici vorbim despre o normalitate şi o ieşire din ipocrizie.

Aceste discuţii nu ar fi avut loc dacă exista o aeronavă a statului român, care normal că preşedintele... Dacă preşedintele ar fi spus, ”Domnule, mie nu-mi place aeronava, eu vreau o altă aeronavă”, e altă discuţie. Eu am plecat cu mai mulţi miniştri, cu presa şi ştiţi că ne-am întors şi cu nişte copii”.

El a mai fost întrebat dacă nu a încercat să discute cu Iohannis pe acest subiect. “Nu am discuţii aplicate despre aeronave cu domnul Iohannis. Îmi cer scuze”, a afirmat premierul Ciolacu.

Context

Preşedintele Klaus Iohannis a replicat marţi, întrebat de ce s-a deplasat în Coreea de Sud cu un avion de lux în timp ce miniştrii au mers cu un avion de linie, precizând că a venit într-o deplasare externă, aşa cum au fost şi multe altele, ”în interesul şi pentru România”. ”Nu ştiu cum definiţi un avion de lux. Eu am venit cu o aeronavă mică”, a adăugat preşedintele.

Iohannis a fost întrebat de ce, în condiţiile în care economia şchioapătă, a ales o nouă vizită cu un avion de lux, în timp ce membrii Executivului au venit cu un avion de linie.

”În primul rând, economia României nu şchioapătă, ci creşte în continuare şi nu cred că putem să facem,o legătură între acestea două. Da, am venit într-o deplasare externă, aşa cum au fost şi multe altele, în interesul şi pentru România”, a afirmat preşedintele.

Solicitat să precizeze de ce a ales un avion de lux, preşedintele a replicat: ”Nu ştiu cum definiţi un avion de lux. Eu am venit cu o aeronavă mică”.

În ceea ce priveşte existenţa unei solicitări privind achiziţia unei aeronave prezidenţiale, preşedintele a precizat că ”această solicitare există de multă vreme, însă niciun Guvern nu a considerat că este momentull potrivit pentru aşa ceva”.