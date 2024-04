Hamas a publicat un videoclip în care apar doi ostatici din Gaza, tată și fiu (VIDEO)

În videoclip, Siegel, care pare să vorbească sub constrângere, pledează ca prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu să negocieze cu Hamas un acord de eliberare a ostaticilor, potrivit CNN.

Acesta este primul videoclip lansat cu Siegel de când a fost răpit de Hamas alături de soția sa din casa lor din Kibbutz Kfar Aza, pe 7 octombrie. Miran a spus „sunt aici de 202 zile”, ceea ce sugerează că videoclipul a fost filmat joi.

Biroul prim-ministrului israelian a refuzat să comenteze.

Acesta este al doilea videoclip cu ostatici lansat de Hamas în ultimele zile.

BREAKING: Hamas New Hostage Video Released



The video shows hostages Keith Siegel, 64, and Omri Miran, 46 are alive.



They identify themselves and say they are hoping for a hostage deal that would see them and other hostages returned home.



Miran says he has been held captive… pic.twitter.com/tUSdvANasq