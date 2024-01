A fost publicată declarația de avere a lui Putin - Cât câștigă și ce proprietăți are președintele Rusiei

Suma totală a veniturilor lui Putin pentru cei șase ani care preced anul convocării alegerilor este de 67.591.875 de ruble. Printre sursele de venit din declarația lui Putin se numără salariul, veniturile din depozite bancare și valori mobiliare, pensia militară și vânzarea de proprietăți.

Putin deține un apartament (77 de metri pătrați) și un garaj (18 metri pătrați) în Sankt Petersburg, precum și trei mașini (GAZ M21 1960 și 1965, precum și Lada Niva 2009, există, de asemenea, o remorcă auto „Skif”).

Se menționează că el are 10 conturi bancare în valoare totală de 54.416.604,52 de ruble. În plus, Putin a indicat în declarație 230 de acțiuni ale PJSC Bank St. Petersburg.

În coloana "Obligații de natură imobiliară" sunt indicate un apartament (153,7 metri pătrați, utilizare nelimitată, ordin al guvernului de la Moscova) și un loc de parcare (18 metri pătrați, utilizare nelimitată, membru al unei cooperative de garaje) în Sankt Petersburg.

De asemenea, a devenit cunoscut faptul că trei candidați din partea partidelor parlamentare înregistrați pentru alegerile prezidențiale sunt: șeful LDPR, Leonid Slutsky; vicepreședintele Dumei de Stat, membru al partidului Oameni Noi, Vladislav Davankov și deputatul Dumei de Stat (fracțiune a Partidului Comunist al Federației Ruse) Nikolai Kharitonov au depus declarații de venit pentru șase ani.

Potrivit informațiilor despre veniturile lui Slutsky, care sunt publicate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse, suma totală a veniturilor sale pentru cei șase ani care au precedat anul convocării alegerilor s-a ridicat la 35 de milioane 989 de mii de ruble.

Suma totală a veniturilor lui Davankov pentru 2017-2022. s-a ridicat la 76 milioane 915 mii de ruble, potrivit site-ului.

De asemenea, potrivit informațiilor despre veniturile lui Haritonov, în șase ani candidatul a câștigat 36 milioane 230 mii de ruble.

Alegerile prezidențiale din Federația Rusă se vor desfășura pe parcursul a trei zile - între 15 și 17 martie anul curent.

The Russian Central Election Commission has published Putin's declaration for 6 years



The declaration states that Putin owns 1 apartment in St. Petersburg and a garage space. In the section "vehicles" it is stated that Putin owns 3 cars: GAZ M21 1960 and 1965, as well as Niva… pic.twitter.com/z79BT75glo