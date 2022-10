A murit celebrul Jerry Lee Lewis, unul dintre ultimii supravieţuitori ai epocii de aur a rock’n’roll-ului

Jerry Lee Lewis, celebrul interpret al melodiei „Great Balls of Fire”, a murit la vârsta de 87 de ani, după o viaţă marcată de scandaluri şi violenţă, transmite BBC.

Anunţul a fost făcut de publicistul său. Potrivit acestuia, artistul a murit din cauze naturale în locuinţa sa din DeSoto County, Mississippi, transmite news.ro.

Jerry Lee Lewis, născut pe 29 septembrie 1935, în Louisiana, este solist şi pianist rock and roll, rockabilly şi country. Pionier al muzicii rock and roll, Lewis a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame, în 1986, iar contribuţia lui la acest gen muzical i-a fost recunoscută şi de Rockabilly Hall of Fame. În careiera începută în 1954, a lansat 40 de albume.

Unul dintre ultimii supravieţuitori ai epocii de aur a rock’n’roll-ului, Lewis a avut de asemenea o viaţă afectată de scandal şi de violenţă.

Cariera sa a fost oprită pentru scurt timp când, la 22 de ani, s-a căsătorit cu verişoara sa, Myra Gale Brown, în vârstă de 13 ani.

Agentul lui Lewis l-a descris drept „poate ultima emblemă adevărată a naşterii rock’n’roll-ului”.

Într-o declaraţie, publicistul lui Lewis, Zach Farnum, a spus: „El a fost acolo la început, cu Elvis, Johnny Cash, Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Fats Domino, Buddy Holly şi restul şi i-a văzut dispărând unul câte unul, până când a rămas singur să depună mărturie şi să cânte despre naşterea rock’n’roll-ului”.

Lewis a murit în casa sa din comitatul Desoto, Mississippi, cu soţia sa, Judith, alături de el, se arată într-un comunicat al publicistului său.

Vestea morţii sale vine la câteva zile după ce un anunţ fals al morţii lui, informaţie publicată de site-ul TMZ.

America anilor 1950 a fost îndrăgostită de vedetele muzicii country. Jerry călătoreşte la Nashville, capitala mondială a genului, unde este refuzat de Grand Ole Opry. Acolo, el este sfătuit să cânte la chitară. Dar Jerry a descoperit între timp noua muzică la modă, rock'n roll-ul. Pe măsură ce Elvis Presley devine un idol, Jerry Lee Lewis îşi încearcă norocul. Trezeşte interesul lui Sam Philips, şeful Sun Records, în Memphis, care îi are deja în catalog pe King, Roy Orbison şi Johnny Cash. Şi-a lansat primul album în 1956, iar în anul următor cel de-al doilea single a fost un triumf: „Whole lotta shakin' goin' on” s-a clasat pe locul 3 în Statele Unite. În 1958, „Great Balls of Fire” este un mare succes, inclusiv în Europa. Piesa va da ulterior titlul filmului dedicat vieţii şi carierei muzicianului, în care Dennis Quaid îi va împrumuta trăsăturile.

Jerry Lee Lewis a fost şi primul muzician de rock and roll a cărui viaţă privată a fost marcată de scandaluri. S-a căsătorit, pentru prima dată la 16 ani, cu fiica unui pastor, pe care a abandonat-o destul de repede. În anul următor, s-a căsătorit cu Jane Michtam: la 17 ani era bigam. În 1958: avea 23 de ani şi s-a căsătorit cu Myra Gale Brown, 13 ani, verişoara lui. America puritană era scandalizată. Turneele muzicianului sunt anulate. La sfârşitul anului 1971 s-a căsătorit din nou şi soţia sa a fost găsită înecată în piscina lui nouă ani mai târziu. În 1984, a cincea sa soţie a murit în circumstanţe foarte neclare. Doi dintre fiii lui au murit violent.

Încearcă mai multe reveniri succesive. Prima dintre ele, în 1979, a fost marcată de semnătura sa cu casa de discuri Elektra, a formaţiei The Doors. Vânzările nu au venit. În 1986, a fost unul dintre primii pionieri care a fost admis în Rock'nRoll Hall of Fame. În acelaşi an, a înregistrat „Class of 55”, un album care l-a adus reunit cu Roy Orbison, Johnny Cash şi Carl Perkins.

La sfârşitul deceniului, a făcut un turneu împreună cu colegii săi Chuck Berry şi Little Richard. A fost prima ocazie pentru o generaţie tânără de a-i auzi pe aceşti eroi ai rock’n’roll-ului pe aceeaşi scenă. „Last Man Standing”, în 2006, va fi cea mai bună vânzare a sa. Pe acest album demn, veteranul este susţinut de unii dintre cei mai cunoscuţi admiratori ai săi: Keith Richards, Neil Young, Eric Clapton, Jimmy Page. În 2007, a cântat la Palais des Congrès din Paris. În anul următor, a susţinut primele sale concerte în Regatul Unit în jumătate de secol. În 2013, a deschis un nou club pe artera celebră din Memphis, strada Beale.

Un atac cerebral, care a avut loc în 2013, l-a forţat însă să renunţe la concert. În ciuda acestui fapt, a intrat în studio în 2020 cu legendarul T-Bone Burnett pentru a înregistra melodii din repertoriul gospel.