A murit `Fantoma din Kiev` pilotul care a doborât peste 40 de avioane rusești

Pilotul militar cunoscut și ca „Fantoma din Kiev”, care a doborât peste 40 de avioane rusești, a murit în timpul luptei. Maiorul Stepan Tarabalka, în vârstă de 29 de ani, tatăl unui băiețel de opt ani, pilota un MiG-29 când a fost doborât de forțele ruse, pe 13 martie

Acesta a devenit celebru în toată lumea după ce a distrus șase avioane rusești în prima zi a invaziei, după cum arăta un videoclip postat de guvernul ucrainean.

Ulterior au apărut speculații conform cărora „Fantoma din Kiev” și numărul său uimitor de ucideri ale inamicilor erau un mit creat de guvern pentru a inspira curaj în rândurile luptătorilor, scrie dailymail.co.uk.

„Oamenii îl numesc Fantoma din Kiev. Și pe bună dreptate - acest as al UAF (Forțele Aeriene Ucrainene) domină cerurile capitalei și țării noastre și a devenit deja un coșmar pentru aeronavele rusești invadatoare”, spunea guvernul ucrainean.

Surse ucrainene au declarat pentru publicația The Times că ochelarii și casca „Fantomei din Kiev” vor fi scoase la licitație la Londra.

There is reportedly a Ukrainian fighter pilot who has taken out 6 Russian jets in air to air combat. He is being called the "Ghost of Kyiv"pic.twitter.com/zCdK2URsHM