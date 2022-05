Acţiunile Aquila Part Prod Com vor fi incluse în indicii FTSE Global Micro Cap, din 20 iunie

Acţiunile Aquila Part Prod Com vor fi incluse, începând cu data de 20 iunie 2022, în indicii FTSE Global Micro Cap, a anunţat, sâmbătă, Bursa de Valori Bucureşti (BVB), pe propria pagină de Facebook, anunță agerpres.

"Avem o veste bună, o nouă companie listată intră in indicii FTSE Russell dedicaţi pieţelor emergente, conform unui anunţ făcut ieri seara (vineri, 20 mai 2022, n.r.)de FTSE. Este vorba de acţiunile Aquila Part Prod Com care vor fi incluse, din 20 iunie 2022, în indicii FTSE Global Micro Cap. România va avea astfel, din 20 iunie, 12 companii listate parte din indicii FTSE Russell dedicaţi pieţelor emergente (şase în indicii FTSE Global Micro Cap şi şase în indicii FTSE Global All Cap", menţionează sursa citată.

Aquila Part Prod Com, companie care activează în sectorul distribuţiei bunurilor de larg consum, a anunţat, pe data de 17 noiembrie 2021, că oferta sa publică iniţială în valoare de 367 de milioane de lei (74 milioane de euro) a fost subscrisă în proporţie de 100% iar preţul final a fost stabilit la 5,5 lei/acţiune.

Oferta Aquila a constat în vânzarea unui număr de maximum 66.666.800 acţiuni nou emise, reprezentând 50% din numărul total de acţiuni emise de societate.

Compania va folosi cea mai mare parte a fondurilor pentru achiziţionarea de companii care deţin branduri importante pe piaţa bunurilor de larg consum şi ale unor companii de distribuţie cu portofolii de produse complementare gamei oferite de Aquila. De asemenea, compania mai are în plan să folosească o parte din fonduri pentru capitalul de lucru, digitalizarea operaţiunilor, creşterea trasabilităţii şi productivităţii şi dezvoltarea brandurilor proprii.

Perioada de subscriere s-a derulat între 8 noiembrie şi 16 noiembrie 2021 şi a fost structurată în două tranşe, o tranşă de acţiuni destinată investitorilor de retail şi una celor instituţionali. Preţul acţiunilor a fost stabilit între 5,5 lei/acţiune şi 6,5 lei/acţiune, investitorii de retail putând subscrie la preţul maxim de 6,5 lei/acţiune.

Fondată în anul 1994 şi cu o echipă de peste 3.000 de angajaţi, Aquila este liderul pieţei de distribuţie de bunuri de larg consum din România, operând şi în Republica Moldova. Vânzările Grupului, potrivit situaţiilor financiare combinate, au atins, în anul 2020, circa 1,795 miliarde de lei (înregistrând o creştere de 6% faţă de 2019), cu un profit net de 60 milioane de lei.

La nivelul primului semestru din 2021, Grupul a înregistrat o cifră de afaceri de 901 milioane lei şi un profit net de 21 milioane lei.