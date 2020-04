Activități filantropice și caritabile, oferind o speranță celor care sunt in dificultate - Torino

Voluntarii Asociației Sfântul Laurențiu al românilor - filiala Torino, administrată pe plan local de Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci”, Torino II – au inițiat, la sfârșitul lunii martie, activități filantropice și caritabile, oferind o speranță celor care sunt in dificultate. În acest sens, proiectul intitulat sugestiv „Cămara dragostei” și dezvoltat de această asociație, este realizat în colaborare cu As. Banco Alimentare, care asigură o parte din produsele alimentare, Protezione Civile Torino, care la dispoziție o serie de informații utile referitoare la accesarea ajutoarelor economice și a serviciilor la care se poate apela în contextul acestei urgențe sanitare și cu Centrul de întrajutorare Sfânta Filoteia, organizat și întreținut de aceeași parohie amintită, oferind diverse ajutoare mamelor cu copii de până la un an. Anunta Ambasada Romaniei in Italia