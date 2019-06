Actorii Olivia Wilde şi Jon Hamm vor face parte din distribuţia filmului 'Richard Jewell'

Actorii Olivia Wilde şi Jon Hamm vor face parte din distribuţia noului film regizat de Clint Eastwood, "Richard Jewell", potrivit site-ului revistei Variety, citat marţi de EFE, potrivit Agerpres.

Olivia Wilde, care a debutat anul acesta în regia de lungmetraj cu comedia "Booksmart", şi Jon Hamm, care a devenit celebru cu rolul Don Draper din serialul de succes "Mad Men", sunt cele mai recente nume care se alătură unei distribuţii din care fac deja parte actori precum Sam Rockwell şi Kathy Bates.Subiectul filmului "Richard Jewell" vizează atentatul comis în timpul Jocurilor Olimpice de la Atlanta din 1996.Richard Jewell lucra ca agent de securitate la Jocurile Olimpice din 1996 în perioada în care a descoperit în parcul olimpic un rucsac conţinând trei bombe artizanale. A alertat poliţia şi a contribuit la evacuarea zonei. Totuşi, una dintre bombe a fost detonată, ucigând o persoană şi rănind alte câteva zeci.Iniţial, el a fost prezentat ca un erou a cărui intervenţie a salvat multe vieţi, însă brusc, Jewell a devenit suspectul numărul unu şi a fost anchetat ca posibil vinovat. În final, a fost achitat.Paul Walter Hauser, nu foarte cunoscut marelui public, dar care a jucat în cel mai recent film regizat de Spike Lee, "BlacKkKlansman" (2018), îl va interpreta pe Richard Jewell.

Acest film despre viaţa lui Jewell i-a avut pe Leonardo DiCaprio şi Jonah Hill ca actori în distribuţia iniţială. Cei doi actori, deşi nu mai joacă în acest film, figurează acum ca producători ai peliculei.



Clint Eastwood este una dintre marile legende ale cinematografiei americane, cu succese notabile atât în spatele cât şi în faţa camerei de filmare, având în palmares patru premii Oscar.



Ca regizor, venerabilul artist american s-a făcut remarcat cu filme precum "Bird" (1988), "Unforgiven" (1992), "Mystic River" (2003), "Million Dollar Baby" (2004), "Letters from Iwo Jima" (2006) şi "Gran Torino" (2008).