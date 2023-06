Actorul Armie Hammer nu va fi inculpat pentru agresiune sexuală

Procuratura din Los Angeles a anunţat, miercuri, că, după o lungă anchetă a poliţiei, nu are suficiente dovezi pentru a-l acuza pe actorul Armie Hammer de o infracţiune, potrivit Agerpres.

„În acest caz, aceşti procurori au efectuat o analiză extrem de amănunţită, dar au stabilit că, în acest moment, nu există suficiente dovezi pentru a-l acuza pe domnul Hammer de o infracţiune”, se arată într-un comunicat al biroului, un comunicat de presă transmis de Variety.

„Din cauza complexităţii relaţiei şi a incapacităţii de a dovedi o întâlnire sexuală forţată neconsensuală, nu suntem în măsură să dovedim cazul dincolo de orice îndoială rezonabilă”, a spus procuratura.

O anchetă a fost deschisă în martie 2021, sub acuzaţia de viol asupra lui Armie Hammer, după depunerea unei plângeri de către o tânără, o anume Effie, cu care a avut o aventură.

Tânăra de 24 de ani a susţinut că a fost „violată brutal” timp de mai bine de patru ore în 2017.

Hammer a negat mereu acuzaţiile.

Aventura a pus capăt carierei actorului, cunoscut din „The Social Network”, „Lone Ranger”, „Code U.N.C.L.E” sau „Call Me by your Name”. Exclus de la filmările thriller-ului „The Billion Dollar Spy”, filmul recent lansat pe Amazon Prime, „Shotgun Wedding” şi din serialul „The Offer”, actorul şi-a pierdut şi contractul cu agenţia artistică WME.

Armie Hammer a vorbit într-un lung interviu pentru Air Mail, în care şi-a evocat „greşelile”, dar şi traumele copilăriei care i-ar fi influenţat viaţa sexuală.

„Sunt aici să-mi recunosc greşelile, să mă împac cu faptul că eram un nenorocit, că eram egoist, că m-am folosit de oameni pentru a mă face să mă simt mai bine şi, când am terminat, am trecut la altceva”, a spus el. El a mai spus că s-a gândit la sinucidere.