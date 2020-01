Actorul irlandez Colin Farrell s-a alăturat distribuției noului film 'Batman', în rolul Omului Pinguin

Regizorul Matt Reeves a confirmat că actorul Colin Farrell s-a alăturat distribuției noului film "Batman", în rolul Omului Pinguin, informează Contact Music, anunță MEDIAFAX.

Colin Farrell va juca rolul lui Penguin în "The Batman", iar Robert Pattison va juca rolul principal, al lui Batman/ Bruce Wayne.

Regizorul Matt Reeves a postat o fotografie cu Colin Farrell și cu personajul Omul Pinguin, mesajul "Așteptați-vă!" și un emoticon în formă de liliac.

Citește și: Victor Ponta îl atacă dur pe Ludovic Orban: Eu nu l-am crezut niciodată

Speculațiile potrivit cărora Colin Farrell va juca în acest film au apărut încă din noiembrie 2019, alături de numele lui Andy Serkis, care va juca rolul loialului majordom al lui Bruce Wayne, Alfred Pennyworth.

Distribuția o va cuprinde și pe Zoe Kravitz, în rolul lui Catwoman. Jeffrey Wright va intra în rolul comisarului Gordon.

Robert Pattison a sugerat recent că portretizarea pe care i-o va face lui Batman va arăta o latură întunecată a personajului, pe care îl consideră "foarte complicat". El a spus: "Batman nu este un supererou. Este un personaj complicat. Nu cred că aș putea juca vreodată un erou adevărat, întotdeauna trebuie să fie ceva greșit ca să pot intra perfect în pielea unui caracter. Moralitatea lui Batman poate fi pusă la îndoială. Nu este băiatul de aur, spre deosebire de aproape orice alt personaj de benzi desenate".

Citește și: Liviu Dragnea a depus două noi cereri de eliberare! Cum își motivează cererile

"The Batman" va fi lansat pe 25 iunie 2021.

Colin James Farrell, născut pe 31 mai 1976, în Dublin, Irlanda, a jucat în peste 40 de filme, printre care "Raport special/ Minority Report" (2002), de Steven Spielberg, "Cabina telefonică/ Phone Booth" (2002), de Joel Schumacher, "Miami Vice" (2006), de Michael Mann, "In Bruges" (2008), de Martin McDonagh, sau "Saving Mr. Banks: În căutarea poveştii/ Saving Mr. Banks" (2013), de John Lee Hancock. Actorul irlandez a putut fi văzut și în adaptarea cinematografică a romanului lui J.K. Rowling "Fantastic Beasts and Where to Find Them", de David Yates, lansat în 2016.