Actorul scoţian Brian Cox şi-a exprimat sprijinul pentru greva scenariştilor americani: "Sunt foarte clar forţele principale ale creaţiei".

Actorul scoţian Brian Cox şi-a afirmat, duminică, sprijinul pentru scenariştii aflaţi în grevă la Hollywood, care, a subliniat el, sunt „foarte clar forţele principale” ale creaţiei şi ca atare ar trebui „să fie răsplătiţi la justa lor valoare”.

Brian Cox, care s-a plâns de sfârşitul prematur al personajului său Logan Roy din serialul de succes HBO „Succession”, l-a numit pe creatorul său britanic, Jesse Armstrong, un „geniu” la BBC.

Scenariştii de la Hollywood au intrat în grevă în mai din cauza discuţiilor eşuate cu studiourile şi platformele importante cu privire la o creştere a salariilor, conform News.ro.

„Succession” este o cronică usturătoare despre fraţii ultrabogaţi care luptă pentru imperiul deţinut de patriarhul lor, Logan Roy, personaj inspirat, printre alţii, de australianul-american Rupert Murdoch şi interpretat de Brian Cox. Serialul s-a impus ca un succes critic şi popular în ciuda personajelor, unul mai detestabil decât celălalt.

La BBC, Brian Cox a revenit la finalul serialului: "Deduc din asta - nu am văzut finalul - că personajul meu avea dreptate pentru că ştia că toate acestea se vor întâmpla".

Cox s-a născut în Dundee (Scoţia), în urmă cu 77 de ani. A jucat în numeroase producţii de teatru, televiziune şi cinematografice. Primul lungmetraj din distribuţia căruia a făcut parte a fost „Nicholas and Alexandra” (1971) şi, între altele, a interpretat rolul dr. Hannibal Lecktor în „Manhunter” (1986). A devenit celebru la nivel internaţional odată cu rolurile din „Rob Roy” şi „Braveheart”, apoi a apărut în filme ca „The Bourne Identity” (2002), „The Ring” (2002), „X-Men 2” (2003), „Troy” (2004), „The Bourne Supremacy” (2004), „Zodiac” (2007), „Rise of the Planet of the Apes” (2011) şi „Churchill” (2017).