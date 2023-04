Actorul Stefan Kapičić, cunoscut din franciza Deadpool, vine la Comic Con din Bucureşti

Stefan Kapičić, actorul cunoscut pentru rolul lui Colossus din franciza „Deadpool”, va fi prezent la Comic Con, în perioada 19-21 mai, la Romexpo, au anunţat organizatorii, potrivit news.ro.

Comic Con este cel mai mare eveniment dedicat pasionaţilor de filme, seriale, jocuri, benzi desenate şi cosplay.

Actorul de origine sârbă a mai apărut şi în producţii precum: „Better Call Saul”, „Numb34s” sau „24”. În 2016, a fost distribuit în rolul lui Colossus pentru primul film „Deadpool”, preluând personajul de la Daniel Cudmore care l-a interpretat în seria X-Men.

De curând a fost anunţat că „Deadpool 3” va fi disponibil în cinematografe începând cu luna noiembrie 2024, iar Stefan Kapičić vareveni în rolul mutantului metalic.

Stefan Kapičić completează, aşadar, line-up-ul actorilor deja anunţaţi: Dan Fogler („Fastastic Beasts”), Alexander Calvert („Supernatural”), Dylan Sprayberry („Man of Steel”, „Teen Wolf”) şi Tony Amendola („The Mask of Zorro”, „Stargate SG-1”, „Once Upon A Time”).

Biletele pentru autografe şi fotografii cu actorii, precum şi cele pentru acces general sunt pe tickets.comic-con.ro.

Anul acesta se împlinesc 10 ani de la debutul Comic Con, motiv pentru care evenimentul din luna mai este doar primul dintr-o serie întreagă pe care o pregătesc organizatorii pentru 2023.

De-a lungul timpului, fanii s-au putut întâlni cu actori de la Hollywood în cadrul panel-urilor sau sesiunilor de fotografii şi autografe, au putut testa cele mai noi jocuri video şi au putut participa la competiţii, şi-au completat colecţiile de produse inspirate din pop culture de la sutele de expozanţi invitaţi şi s-au bucurat de numeroase exclusivităţi şi premiere de la cinematografie la gaming sau benzi desenate.

Dintre actorii care au participat la Comic Con se numără Jason Momoa („Game of Thrones”, „Aquaman”), Mark Shepard („Supernatural”), Clive Standen („Vikings”), Ed Westwick („Gossip Girl”), Paul Wesley („The Vampire Diaries”), Tom Wlaschiha („Game of Thrones”, „Stranger Things”), Daniel Gillies („The Originals”), Andrew Scott („Sherlock”), Jim Beaver („Supernatural”), Robert Knepper („Prison Break”), Charles Dance („Game of Thrones”, „The Imitation Game”), Sylvester McCoy („Dr.Who”, „The Hobbit”), precum şi mulţi alţi actori de seamă din producţii de top ca „House of the Dragon”, „Lord of the Rings: The Rings of Power”, „La Casa de Papel”, „Game of Thrones”, „Spartacus”, „Supernatural”, „Doctor Who”, „Fringe”, „Harry Potter”, „The Vampire Diaries”, „Sherlock” sau „Vikings”.