Actrița Charlize Theron a donat 1 milion de dolari pentru victimele violenţei domestice

Fundaţia actriţei Charlize Theron, Africa Outreach Project, a lansat o iniţiativă, Together For Her, pentru strângerea de fonduri în beneficiul victimelor violenţei domestice, potrivit contactmusic.com.

Actriţa a decis să doneze un milion de dolari, iar jumătate din sumă va merge la adăposturile pentru victimele violenţei domestice şi alte proiecte comunitare care oferă consiliere psihologică, servicii de sănătate şi de gestionare a crizelor, potrivit mediafax.ro.

"Pentru milioane de femei şi copii din întreaga lume care locuiesc cu cei care îi abuzează, propria casă poate fi un loc periculos", a spus Theron într-un comunicat.

Recent, şi fundaţia cântăreţei Rihanna, Clara Lionel Foundation, şi Jack Dorsey, CEO al companiei Twitter, au anunţat că vor dona 4,2 milioane de dolari unui fond special înfiinţat de primăria din Los Angeles pentru ajutorarea victimelor violenţei domestice, care nu pot merge acasă în perioada pandemiei.

Numărul cazurilor de violenţă domestică a crescut semnificativ la nivel mondial de la debutul pandemiei de COVID-19, în contextul în care familiile sunt obligate să se izoleze la domiciliu.