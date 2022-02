Actrița Dakota Johnson o va interpreta pe Madame Web, un personaj din universul benzilor desenate Marvel

Actriţa americană Dakota Johnson o va interpreta pe Madame Web, un personaj din universul benzilor desenate Marvel, într-un film ce va fi produs de studioul Sony, informează joi site-ul revistei Variety.

"Madame Web" va fi următorul film independent cu supereroi de pe agenda de lucru a studioului Sony, ce va fi lansat independent de franciza originală din care se inspiră. Totodată, această peliculă marchează prima adaptare modernă de către Sony a unei benzi desenate în care o femeie a fost distribuită în rolul principal, potrivit Agerpres.

S.J. Clarkson, cunoscută pentru scenariile serialelor "Jessica Jones" şi "The Defenders", a fost angajată pentru a regiza filmul "Madame Web". Matt Sazama şi Burk Sharpless, duoul aflat în spatele următorului thriller cu vampiri "Morbius", cu Jared Leto în distribuţie, vor scrie scenariul peliculei.

În universul benzilor desenate, Madame Web este cheia unor multiversuri conectate, un concept cauzator de confuzie pe care Sony, Disney şi Warner Bros au început să îl prezinte separat în filmele lor. Într-adevăr, teoriile aflate la baza acestui concept implică versiuni multiple ale unor personaje din linii temporale diferite, care, aşa cum s-a întâmplat în cazul a două producţii recente lansate de Sony, "Spider-Man: Into the SpiderVerse" şi "Spider-Man: No Way Home", pot să se întâlnească şi să provoace haos.

Madame Web este adeseori prezentată ca un personaj secundar în benzile desenate din seria "Spider-Man", în care este descrisă ca o femeie vârstnică oarbă, paralizată şi care suferă de miastenia gravis, o boală autoimună care o obligă să rămână conectată la un aparat de întreţinere a funcţiilor vitale, care se aseamănă cu o pânză de păianjen. Acest personaj a fost lansat în revista "The Amazing Spider-Man No. 210" din anii 1980 şi este o femeie-mutant clarvăzătoare ale cărei abilităţi le aduc beneficii supereroilor Spider-Man şi Spider-Woman.

După rolul din franciza "Fifty Shades of Grey" care i-a adus celebritatea, Dakota Johnson a preferat să îşi construiască un repertoriu eclectic alcătuit din roluri complet diferite, precum cele jucate în remake-ul horror "Suspiria", de Luca Guadagnino, comedia romantică "How to Be Single", filmul de familie "Peanut Butter Falcon" şi drama psihologică "The Lost Daughter", regizată de Maggie Gyllenhaal.

Actriţa americană a fost recent apreciată pentru două filme prezentate la Festivalul Sundance - povestea despre maturizare "Cha Cha Real Smooth", de Cooper Raiff, şi comedia romantică "Am I OK?".