Actriţa Jane Fonda şi prezentatorul de televiziune Bill Nye vor fi recompensaţi cu trofee onorifice pentru activismul de mediu

Jane Fonda şi inginerul şi prezentatorul de televiziune Bill Nye vor fi recompensaţi cu trofee onorifice pentru activismul de mediu la gala Captain Planet a fundaţiei co-fondate de Ted Turner, fost soţ al actriţei, conform news.ro.

Organizaţia de mediu va marca a 30-a aniversare pe 19 martie, în Atlanta.

Alături de Fonda şi Nye, cunoscut pentru programul de televiziune „Science Guy”, va fi omagiat şi Jerome Foster II, cel mai tânăr consilier din istoria Casei Albe.

Cei trei vor fi premiaţi pentru eforturile individuale şi, în timpul galei, vor fi strânse fonduri pentru programele fundaţiei şi granturi.

Printre cei care au fost în trecut premiaţi la gala Captain Planet Foundation se numără Mark Ruffalo, dr. Jane Goodall, preşedintele Jimmy Carter, Sir Richard Branson, Ludacris, dr. Sanjay Guptay, Xiuhtezcatl Martinez şi prinţul Charles.

Jane Fonda va primi Exemplar Award, în timp ce Bill Nye, Superhero for the Earth Award, iar Foster II, premiul Young Hero for the Earth.

„Gala noastră ne oferă privilegiul de a recunoaşte şi celebra indivizi şi organizaţii care sunt adevărate exemple ale misiunii noastre”, a spus Leesa Carter-Jones, preşedinte şi CEO al Captain Planet Foundation, citează The Hollywood Reporter. „Ştim că va fi o seară distractivă şi motivaţională, dar, cel mai important, fondurile strânse vor transforma vieţilor tinerilor din lume prin ajutorarea lor de a deveni factori de schimbare de care are nevoie planeta noastră”.

Fonda, activistă încă din anii 1970, s-a dedicat în ultimii ani luptei în criza climatică prin evenimentele „Firedrill Friday”, organizate în parteneriat cu Greenpeace.

Nye, după ani în care a educat telespectatorii prin programele lui ştiinţifice, este CEO al The Planetary Society, cea mai mare şi influentă organizaţie spaţială non-profit din lume.

Captain Planet, fondată în 1991 de mogulul media Ted Turner şi producătoarea Barbara Pyle ca fundaţia a TBS, a finanţat mai mult de 3.300 de proiecte educaţionale de mediu, derulate cu şcoli şi organizaţii non-profit din 35 de ţări.

Mai mult de 1,6 milioane de copii au participat direct şi au beneficiat de aceste proecte educaţionale.

Gala din 2022 va fi găzduită de prezentatorul de ştiri Christi Paul şi activistul pentru sustenabilitate Hannah Testa. Evenimentul, ce va avea loc cu prezenţă fizică, va fi însoţit de o prezentare virtuală.