Acuzații BOMBĂ după rezoluția Parlamentului European și raportul MCV: 'Nu au în spate decât interese strict economice'

Apar acuzații bombă după anunțul Comisiei Europene - „MCV este pe bani”! Jurnalistul Cătălin Tache iese la rampă și le reproșează liderilor de la București că nu au avut inspirația să iasă public și să le spună românilor adevărul verde în față, și anume că „atât rezoluția, cât și MCV nu au în spate decât interese strict economice”.

„Dar de unde atata ”cap limpede” la politicienii nostri, ca de la analistii militari la vedere chiar ca nu mai avem nicio pretentie sa transeze odata pentru totdeauna ”dilema” din jurul MCV. Si anume sa explice raspicat ca ”veriga lipsa” din lantul MCV cu care comisarii bruxellezi incearca din nou sa ne sufoce si asa timidele initiative eurosceptice este una exclusiv financiara. Si sa lege astfel rezolutia Parlamentului European, la pachet cu MCV-ul inchizitorial la adresa Romaniei strict de planul de a lovi in interesele militare si economice tot mai crescande ale Administratiei Trump in tara noastra. Practic, dupa cum bine o stiu initiatii sistemului, ”gargara” ideologica de la Bruxelles nu este decat o tentativa de lovitura data de Uniunea Europeana nu atat Romaniei, cat Statelor Unite ale Americii! Iar apropierea tot mai fatisa a actualei puteri politice de la Bucuresti de strategia eurosceptica si nationalista promovata intens de ”Miscarea” Adminisitratiei republicane nu a facut decat sa-i irite si mai rau pe comisarii europeni. Care oricum erau foc si para dupa ce contractele militare in frunte cu cele privind achizitia de rachete au fost castigate pana acum exclusiv de companii americane. Asadar, atat Rezolutia cat si MCV nu au in spate decat interese strict economice! Si rolul de a mai potoli cat de cat furia companiilor franco-germane care se vad scoase din jocul inarmarii globale nu doar in tarile ”grupului de la Visegrad”, dar, mai nou, si din o Romanie care tine tot mai aproape de SUA. Motiv pentru care, ce-i drept, ar fi mai mult decat ”OK” ca si partenerii strategici americani sa intre ”in lupta” si sa faca un gest prin accelerarea marilor investitii anuntate pentru Romania, ceea ce ar putea inclina considerabil balanta in razboiul economic purtat inclusiv prin metode ”hibride” ca rezolutii politice si ”urecheli” MCV-iste…”, scrie Cătălin Tache în Național.