Acuzaţii grave la adresa conducerii Teatrului din Piteşti: Nu există compartiment fără persoane virusate sau cu simptome clare. Directorul ne pune pumnul în gur

În scrisoarea publicată în presa locală, angajaţii teatrului susţin că sunt zeci de angajaţi infectaţi şi în acuză pe directorul teatrului că ignoră ceea ce se întâmplă şi încearcă să îi intimideze, pentru ca situaţia să nu fie făcută publică.

„Situaţia de la teatru din ultima lună este extremă, de viaţă si de moarte.De o lună i s-a spus directorului că situaţia COVID trebuie luată in calcul. A făcut crize, iar când a apărut în presa locală un articol că la teatru e epidemie de COVID ne-a înjurat pe toţi de mamă şi de sfinţi, că nu voia sa se afle. (...) E vorba însă de viaţa a peste 200 de angajaţi care sunt obligaţi să muncească într-un focar de COVID. Sunt zeci de cazuri de pozitivi şi oameni care au simptome specifice COVID, dar directorul pune presiune pe toată lumea să nu se spună mai departe ca să nu se audă la Consiliul Judeţean, care îl poate destitui. Când cineva îi spune despre aceste nereguli înjură şi îi spune că are de-a face cu el dacă spune mai departe şi îl ameninţă că îl dă afară. Nu există compartiment fără persoane virusate sau cu simptome clare de COVID: portari 2, in biroul de la contabilitate şi personal 4, recuzita 2, maşinişti 3, sunet 1, lumini 2, administrativ 5, plasatoare 2, artistic (la toate Secţiile) cel puţin 12. Nu vă pare o epidemie de COVID? Aşteptăm să moară cineva ca să oprim activitatea? Iar toate acestea nu se spun pentru că directorul ne pune pumnul în gură să nu spunem nimic. În teatru materiale şi soluţii dezinfectante sunt doar din când în când la intrarea spectatorilor, când sunt reprezentaţii, de ochii lumii. Nu există afişe care să atenţioneze despre COVID, când aproape toate teatrele din România au luat măsuri pentru siguranţă. Noi niciodată nu am fost testaţi înainte de spectacol măcar cu test rapid şi tuşim la doi metri de primul rând cu spectatori”, se arată în scrisoarea atribuită unor angajaţi ai teatrului ”Alexandru Davila” şi publicată de argesulonline.ro.

Expeditorii mesajului explică faptul că nu semnează scrisoarea de teamă că îşi pierd locurile de muncă, eu susţin însă că în teatru „nimeni nu poartă mască pentru că nu ni s-a dat” şi că actorii sunt obligaţi să urce pe scenă, chiar dacă unii dintre colegii lor sunt bolnavi, informează News.ro.

„Oamenii au refuzat să joace, mai ales că unii sunt bătrâni şi suntem 5 cu COVID in distribuţie. Văzând ca suntem înverşunaţi, a cerut să se pună în loc alt spectacol, dar sunt atât de mulţi oameni cu COVID încât nu a avut ce pune şi de aceea s-a suspendat. Dar nici nu se ia în calcul oprirea, au afişat deja programul pentru săptămâna viitoare. Am fost la director în birou înainte de a pleca la Chişinău, la un festival (unde mai mult de jumătate din echipă are simptome covid şi totuşi s-a plecat) şi sunt sigură că are COVID, deşi spune că e vaccinat”, se mai arată în scrisoarea publicată de jurnaliştii locali.

Expeditorii documentului susţin că managerul teatrului, Felix Goldbach, ar avea „simptome clare de COVID”.

„Are (n.r.) ochii injectaţi, îi curge nasul, îi este frig şi are trei calorifere electrice in birou plus cele de la încălzirea centrală, tuşeşte şi strănută împrăştiind prin cameră viruşi. Noi nu vrem să murim din cauza inconştienţei lui.(...) E stare de urgenţă şi avem nevoie de o conducere capabilă, care să ştie să gestioneze astfel de situaţii, nu de un lăutar care nici să se exprime corect nu e în stare. Mizăm pe sprijinul dvs. având în vedere gravitatea situaţiei minimalizată de conducerea abuzivă şi care zădărniceşte combaterea COVID. Iar pentru a vă convinge că ce am scris este adevărat puteţi veni la teatru sau puteţi întreba fără a face valuri care este realitatea. Am trimis acest material la cei dintre dvs. pe care i-am făcut rost până acum. Vă rugăm dacă se poate să îl trimiteţi şi în atenţia conducerii Consiliului Judeţean şi Prefecturii, pentru ca dvs. aveţi contactele dânşilor”, se mai arată în scrisoarea semnată „majoritatea angajaţilor teatrului Alexandru Davila Piteşti”.

Subprefectul cu atribuţii de prefect al judeţului Argeş, Lucian Ionescu, a declarat duminică, pentru News.ro, că până în cursul zilei de sâmbătă Prefectura Argeş nu primise un astfel de mesaj, însă a decis să ceară controale la Teatrul „Alexandru Davila” după ce a citit în presa locală mesajul atribuit angajaţilor instituţiei.

„Noi avem un ordin de prefect, dat în urmă cu o săptămână, care prevede organizarea de echipe mixte de control. În baza acelui ordin am dispus să citească articolul respectiv şi să se realizeze controale, să vadă dacă se confirmă. În funcţie de responsabilităţile fiecărei instituţii se vor implica în controalele de acolo. Controalele vor începe cât mai repede”, a declarat subprefectul Lucian Io