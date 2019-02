Adevărul despre Congresul socialiștilor europeni de la Madrid

Evenimentul marcant al finalului de săptămână a fost dat de vizita președintelui PSD, Liviu Dragnea, la Congresul PES de la Madrid. Participarea a fost comentată pentru Știripesurse.ro de către fostul ministru Victor Negrescu care a participat la eveniment.

Vezi și: Una caldă, una rece! Timmermans, laude şi ameninţări pentru Dragnea: Aceasta este o linie roşie. România nu trebuie să o ia pe urmele Ungariei

"Am remarcat tot felul de interpretări privind discuțiile purtate la Congresul PES de la Madrid fără însă ca aceste lucruri să fi fost relatate de cineva care chiar a participat. Evenimentul a fost unul reușit. Partidul Socialiștilor Europeni a prezentat programul politic la nivel european lansând propunerea unui nou contract social cu Europa. Cu toate acestea adversarii stângii au tot căutat să relateze diverse lucruri. Supoziții, zvonuri, știri pe surse. Unii spuneau că liderii PES au dat ordine. Alții că Europa a fost sfidată. Nimic mai fals. Toți cei implicați au declarat că au purtat un dialog și că acesta a fost constructiv, pozitiv, în sensul că au decis asupra unor modalități de a lucra împreună. Îmi doresc sincer ca acest lucru să funcționeze pentru că discuțiile au cuprins subiecte importante. Stânga românească are peste 125 de ani de istorie ce merită recunoscută la nivel european. Valorile europene de stânga sunt esențiale pentru identitatea noastră comună. Salut în consecință această întâlnire și îi invit pe membrii și simpatizanții social democrați din România să nu cadă în capcana intoxicărilor și mesajelor dreptei politice care își dorește să ne divizeze pe acest subiect. Stânga românească trebuie să rămână afiliată la Partidul Socialiștilor Europeni, iar PES are nevoie de o stângă românească puternică și unită pe care trebuie să o sprijine când este atacată de adversarii politici. Calea europeană este singura care ne poate permite să ne îndeplinim misiunea ca oameni de stânga" a declarat fostul ministru Victor Negrescu.