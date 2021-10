Administrația Prezidențială lansează NOI ATACURI: s-a găsit ÎNCĂ UN VINOVAT pentru eșecul vaccinării

Consilierul prezidenţial Diana Păun a declarat miercuri că gravitatea situaţiei cu care astăzi se confruntă România în ceea ce priveşte pandemia de COVID-19 reprezintă o dovadă a faptului că nu s-a reuşit depăşirea "barierelor dezinformării şi vechile mentalităţi". În opinia sa, situaţia actuală, "dificilă", putea fi evitată "sau măcar diminuată" dacă s-ar fi investit mai mult în educaţia pentru sănătate.

"Gravitatea situaţiei cu care ne confruntăm astăzi este o dovadă tristă a faptului că nu am reuşit să depăşim barierele dezinformării şi vechile mentalităţi. (...) Cred că, din păcate, situaţia dificilă pe care o experimentăm în această perioadă putea fi evitată sau măcar diminuată dacă am fi investit mai mult în educaţia pentru sănătate despre care vorbim de atâţia şi atâţia ani. Principiul fundamental din sănătate publică, haideţi să recunoaştem, a fost cumva pus deoparte ca fiind de o prioritate redusă. Or, prevenţia, am spus-o de nenumărate ori şi o repet cu multă convingere, ar trebui să fie principiul cardinal pentru orice intervenţie în sănătate şi investiţia de bază în componenta de sănătate publică la nivel naţional. Educarea populaţiei în spiritul sănătăţii, al auto-protecţiei, al protejării celor din jur cred că este esenţială şi la aceasta trebuie să contribuim cu toţii de la autorităţi la medici, societăţi profesionale şi asociaţii de pacienţi. (...) Este foarte important să restabilim încrederea şi comunicarea eficientă a populaţiei, principiul de bază care trebuie să ne ghideze pentru consolidarea rezilienţei sistemului de sănătate şi a societăţii în general la toate ameninţările care vor veni", a spus medicul, la evenimentul de lansare a Forumului Român Pro-Vaccinare.

Prezent la eveniment, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu a afirmat că, atunci când percepţia cu privire la vaccinare este acea că trebuie ca cel care se vaccinează "să îşi facă curaj" sau că imunizarea este un gest "eroic", "rezultatele nu pot fi altele".

"Consider că este o provocare naţională, consider că este un efort naţional al generaţiilor noastre de a schimba această percepţie. (...) Vaccinarea este ceva normal. Ca să ajungem aici este clar că este o nevoie de o schimbare de paradigmă, care presupune îmbunătăţiri şi modificări structurale sistematice, nu le putem face peste noapte, însă nici nu se vor întâmpla dacă nu o să începem vreodată. O astfel de iniţiativă care să canalizeze toate iniţiativele şi resursele nonguvernamentale - resurse medicale, resurse ştiinţifice, resurse sociale - nu poate să fie decât unul dintre principalele motoare care să ne ducă către această schimbare de paradigmă şi de mentalitate", a spus Baciu.

Potrivit acestuia, obiectivul trebuie să fie acela de a canaliza toate eforturile neguvernamentale în ceea ce priveşte percepţia legată de vaccinare.

"Obiectivul consider că trebuie să fie acela de a canaliza toate aceste eforturi neguvernamentale, eforturi pe care autorităţile nu le pot face şi nu le-au făcut niciodată singure în nicio altă ţară... Aici vorbim în primul rând de o chestiune care ţine de implicarea tuturor actorilor non-guvernamentali. (...) Nu vreau să transfer nici într-un fel o chestiune de responsabilitate. Sigur că şi la nivel guvernamental lucrurile se puteau face mai bine, la nivelul decidenţilor lucrurile se puteau face mai bine, însă discuţia de astăzi nu este despre acest lucru, această inţiativă nu este despre ceea ce s-a întâmplat, ci despre a găsi cele mai bune variante prin care să transformăm această percepţie", a mai arătat secretarul de stat.