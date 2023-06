ADNOC semnează un acord pentru producția de electrolizoare în Emiratele Arabe Unite

ADNOC Group a încheiat un parteneriat cu John Cockerill Hydrogen și Strata Manufacturing pentru a aduce pentru prima dată producția de electrolizoare în Emiratele Arabe Unite, scrie saudigulfprojects.com.

Anunțat de Ministerul Industriei și Tehnologiei Avansate (MoIAT) la forumul ”Make it in the Emirates” de la Abu Dhabi, parteneriatul își propune să consolideze capacitățile interne de producție a hidrogenului și să sprijine operațiunile de decarbonizare din emirat și dincolo.

Electrolizoarele produc hidrogen verde, o sursă de energie realizată din surse regenerabile care nu emite dioxid de carbon la punctul de utilizare. Aranjamentele care urmează să fie puse în aplicare, conform prevederilor acordului, îmbunătățesc dezvoltarea economiei

verzi a hidrogenului din Emiratele Arabe Unite prin fabricarea în țară a electrolizoarelor și sprijină campania ”Make it in The Emirates” (Produs în Emirate) a Emiratelor Arabe Unite pentru a promova industria locală și a crea un mediu favorabil pentru investitori.

Excelența Sa, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, a participat la semnarea acordului

Acordul a fost semnat la o ceremonie la care au asistat Excelența Sa Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministrul Industriei și Tehnologiei Avansate și Director General și CEO al Grupului ADNOC, Excelența Sa Sara Al Amiri, Ministrul de Stat pentru Educația Publică și Tehnologia Avansată, Excelența Ahmed Jasim Al Zaabi, Președintele Departamentului de Dezvoltare Economică din Abu Dhabi (ADDED), Excelența Sa Antoine Delcourt, Ambasadorul Belgiei în Emiratele Arabe Unite și Jean-Luc Maurange, Membru executiv al Consiliului, John Cockerill Group. Acesta a fost semnat de Hanan Balalaa, vicepreședinte senior, Energii noi și captarea, utilizarea și stocarea carbonului la ADNOC, Ismail Ali Abdulla, director general și CEO al Strata Manufacturing și Raphael Tilot, CEO John Cockerill Hydrogen.

Reacții pozitive

Excelența Sa Omar Al Suwaidi, subsecretarul Ministerului Industriei și Tehnologiei Avansate, a declarat: „Accelerarea dezvoltării industriilor viitoare este unul dintre obiectivele principale ale Strategiei Naționale pentru Industrie și Tehnologie Avansată. Prin urmare, ministerul se angajează să se asigure că sectorul industrial național beneficiază de soluții inovatoare și tehnologii avansate care sprijină extinderea industriilor viitoare. Stimularea cooperării dintre companiile naționale de top și producătorii internaționali și locali este cheia acestor eforturi, care consolidează contribuția sectorului industrial la decarbonizare, în conformitate cu obiectivele zero net și COP28 ale Emiratelor Arabe Unite. „Condus de ADNOC, acest acord de cooperare strategică întărește sectorul nostru industrial și oferă capabilitățile necesare pentru ca industriile viitoare să prospere.

Hanan Balalaa a declarat: „Suntem foarte încântați să colaborăm cu John Cockerill Hydrogen și Strata Manufacturing în această inițiativă de referință care ar putea permite fabricarea electrolizoarelor în Emiratele Arabe Unite pentru prima dată. Hidrogenul este un combustibil esențial în tranziția energetică, iar acest acord subliniază modul în care sectorul energetic poate colabora cu sectoarele industriale și greu de decarbonizat, pentru a stimula creșterea economică cu emisii scăzute de carbon și pentru a spori securitatea energetică. ADNOC va continua să avanseze soluții cu emisii reduse de carbon și tehnologii de decarbonizare pentru a ne consolida poziția de furnizor de energie responsabil și pentru a sprijini Inițiativa strategică UAE Net Zero până în 2050.”

Ismail Ali Abdulla a spus: „Suntem încântați să ne unim forțele cu ADNOC și John Cockerill Hydrogen în această inițiativă inovatoare. Expertiza Strata în producția avansată va juca un rol crucial în stabilirea Emiratelor Arabe Unite ca lider global al hidrogenului. Această colaborare se aliniază cu viziunea noastră strategică de a stimula inovarea și creșterea economică în Emiratele Arabe Unite.”

Raphael Tilot a declarat: „În calitate de lider în soluții de producție și distribuție a hidrogenului verde la scară largă, suntem încântați să colaborăm cu ADNOC și Strata Manufacturing pentru a explora oportunitățile de dezvoltare a capabilităților de fabricare a electrolizoarelor în Emiratele Arabe Unite. Acest parteneriat va consolida poziția Emiratelor Arabe Unite pe piața globală a hidrogenului și va permite țării să-și atingă obiectivele ambițioase de decarbonizare.”

ADNOC participă la evoluția timpurie a producției de hidrogen curat și este un factor cheie al ambiției EAU de a deveni furnizor principal pe piețele globale de hidrogen. Compania este, de asemenea, acționar la Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), care are aproximativ 20 GW de capacitate de energie curată și vizează cel puțin 100 GW de energie regenerabilă și până la 1 milion de tone de hidrogen verde până în 2030.