Adoptarea PNI 'Anghel Saligny', un plus pentru Florin Cîțu în fața primarilor PNL? Răspunsul lui Ludovic Orban

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, la Blaj, că premierul Florin Cîţu nu ar avea "un plus" comparativ cu el în faţa primarilor liberali după adoptarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", el adăugând că toţi colegii săi de partid cunosc faptul că, încă din ianuarie, el a fost un susţinător al adoptării PNDL 3.

Întrebat de jurnalişti dacă crede că Florin Cîţu ar avea "un plus" faţă de el în faţa primarilor PNL, după ce, vineri, Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", Ludovic Orban a răspuns că "nu".

"Toţi colegii mei de partid ştiu foarte bine că eu sunt un susţinător al adoptării PNDL 3, în fapt un plan de investiţii în susţinerea dezvoltării infrastructurii locale, încă din luna ianuarie, când foarte mulţi se uitau la mine destul de ciudat când le spuneam că e o necesitate absolută adoptarea unui nou plan de dezvoltare locală sau tratau subiectul la 'şi altele'. Eu am susţinut nevoia acestui proiect dintr-un motiv foarte simplu: fără dezvoltarea infrastructurii, nicio comunitate locală nu are o şansă reală la dezvoltare, mai ales în comunităţile rurale fără veniturile necesare pentru a susţine investiţiile respective", a declarat liderul liberal.Ludovic Orban a subliniat că finanţarea din fonduri europene nu va accesibilă într-un viitor apropiat şi că, din această cauză, era nevoie de un nou program cu finanţare guvernamentală."Evident, noi am acceptat la nivelul coaliţiei condiţiile care au fost puse de partenerii noştri şi sunt convins că acest proiect putea să fie adoptat fără provocarea unei crize politice. Colegii noştri de coaliţie ne-au cerut ceea ce şi noi ne-am dorit: transparenţă, standarde de cost, platforme digitale în care să se poată urmări derularea proiectelor şi toate cheltuielile publice, criterii obiective de selecţie şi proceduri foarte clare cu privire la stabilirea câştigătorilor sau a celor care beneficiază de finanţare din acest program. Aceste lucruri ni le-am dorit şi noi. Puteam să evităm această criză şi, în acelaşi timp, să adoptăm şi PNDL 3", a afirmat preşedintele PNL.Anterior declaraţiilor făcute presei, Ludovic Orban le-a transmis celor prezenţi sâmbătă la şedinţa Colegiului Director Judeţean al PNL Alba, desfăşurată la Blaj, că salută adoptarea de către guvern a PNI "Anghel Saligny"."Trebuie să ştiţi că adoptarea acestui program este rezultatul unui efort de convingere de aproape 8 luni, un efort de convingere care a fost început de mine, la sfârşitul lui ianuarie, cu o argumentaţie foarte puternică: comunităţile locale au nevoie de dezvoltare, dezvoltarea nu este posibilă fără dezvoltarea infrastructurii, comunităţile care nu au resursele proprii au nevoie de finanţarea dezvoltării infrastructurii fie din fonduri guvernamentale, fie din fonduri europene. (...). Necesitatea PNDL 3 era absolută şi trebuia lansat în cursul acestui an, mai ales că e un program multianual, care nu îţi dă cheltuieli bugetare decât după semnarea contractelor, începerea lor, când încep să vină facturile la decontat", a spus Ludovic Orban.