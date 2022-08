Adrian Gula: FCSB e favorită, asta ar putea atârna greu pe umerii săi

Antrenorul formaţiei FC DAC 1904 Dunajska Streda, Adrian Gula, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că golul marcat de FCSB în prima manşă a turului 3 preliminar al Europa Conference League la fotbal ar putea cântări mult pe umerii jucătorilor români în partida de joi, slovacii putând profita de această şansă.

"Procentual nu aş putea să vă spun şansele de calificare ale fiecărei echipe. E clar că există un favorit, FCSB, a marcat la noi acasă, dar poate într-un fel acest lucru va atârnă greu pe umerii FCSB-ului. Pentru că, marcând la noi, aici va trebui să facă un meci foarte bun. Şi poate că asta va fi şansa noastră. În procente nu aş putea spune şansele, dar noi am putea să profităm de greutatea care atârnă pe umerii FCSB-ului. Probabil că amândouă echipele vor intra tare în meci, dar eu am pregătit meciul în aşa fel încât să fie combinaţii la mijlocul terenului, echipa mea să joace tehnic. Probabil că mâine va fi un meci tehnic, bine gândit, cel puţin la mijlocul terenului", a declarat Gula.

Tehnicianul a precizat că atmosfera din tribune va influenţa cursul partidei, pe Arena Naţională fiind aşteptaţi peste 45.000 de spectatori.

"Ne aşteaptă un meci greu, ştim foarte bine ce ne aşteaptă. A trecut doar o singură repriză, însă, a doua repriză o jucăm aici. Jucătorii sunt montaţi, sunt pregătiţi şi am simţit o atmosferă plăcută şi aş vrea să ne calificăm. În ultimul meci am menajat câţiva jucători pentru ca mâine să intrăm pregătiţi 100% şi să avem echipa completă. Vor conta aceste mici detalii, dar va conta desigur şi cum va evolua echipa mea. FCSB are calitate individuală, dar nu pot să numesc pe cineva anume. Pe noi ne interesează echipa noastră. Şi noi avem calităţi individuale foarte bune şi vreau ca în meciul de mâine să le şi arate pe teren jucătorii noştri. Va conta foarte mult şi atmosfera, pentru că vor fi mulţi spectatori mâine, va da un plus acestui meci", a mai spus Adrian Gula.

Jucătorul Norbert Balogh este încrezător în şansele de calificare ale echipei sale, chiar dacă a pierdut prima manşă pe teren propriu cu 0-1.

"Eu sunt pregătit pentru meciul de mâine, la fel şi colegii mei. Pentru un astfel de meci nu trebuie să te pregăteşti prea mult şi nici nu trebuie să fii foarte motivat, pentru că te motivează meciul. Avem 90 de minute în faţă, calificarea se joacă aici, deci încă nu se ştie ce se va întâmpla. Dar eu vă asigur că împreună cu colegii mei suntem foarte pregătiţi", a spus Balogh.

El speră ca echipa sa să reuşească să facă un meci mare pe Arena Naţională: "Voi avea o echipă mare mâine în faţă şi cu atât mai frumos pentru mine va fi dacă aş marca, dar vreau să facem un meci mare pentru că noi credem în continuare în calificare. Dacă vom marca noi primii, atunci practic va fi egalitate şi meciul se reia de la egalitate şi altfel vor arăta lucrurile. Pe de altă parte, noi nu vom evolua ca şi când ei sunt deja calificaţi, noi ne vom juca şansa până la sfârşit. Depinde foarte mult de cine va marcat primul gol şi de acolo meciul va lua o altă turnură".

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia slovacă FC DAC 1904 Dunajska Streda, joi, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru manşa secundă a turului al treilea preliminar al Conference League. În tur, FCSB s-a impus cu scorul de 1-0, conform Agerpres.

În cazul care va elimina echipa slovacă DAC 1904 Dunajska Streda, FCSB va va juca în play-off cu Viking Stavanger (Norvegia) sau Sligo Rovers FC (Irlanda). Viking a câştigat cu 5-1 primul meci. Bucureştenii ar juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea se va decide în deplasare (25 august).