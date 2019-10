Adrian Mutu își ține fanii sub tensiune: Anunțul misterios pe care 'Briliantul' l-a promis

Adrian Mutu și-a informat fanii că va face un "super anunț", marți, de la ora 11:00, la Cluj-Napoca, potrivit Mediafax.

Cel mai bun marcator din istoria naționalei, la egalitate cu Gheorghe Hagi, în prezent antrenor la echipa a doua a celor de la Al Wahda, nu a lăsat să se înțeleagă la ce face referire sau despre ce va fi vorbă în anunțul de marți dimineață.

"Prieteni, mă pregătesc pentru un super anunț. Mâine la 11 sunt live aici, în direct din Cluj Napoca!", a transmis Adrian Mutu, prin intermediul paginii sale de Facebook, atașând o fotografie cu un stadion de fotbal.

Adrian Mutu este antrenor la echipa a doua a formației Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite. Acesta și-a început mandatul în vara anului 2018, iar înțelegerea actuală va expira la finalul acestui an.

După ce s-a retras din cariera de fotbalist, fostul atacant a fost președinte la Dinamo pentru un an, în perioada octombrie 2016-octombrie 2017 și director tehnic la naționala României (octombrie 2017-aprilie 2018). Singura experiență ca antrenor a lui Mutu în România a avut loc la FC Voluntari, la finalul sezonului 2017/2018, când i-a salvat pe ilfoveni de la retrogradare, după barajul cu Chindia Târgoviște, scor 1-1, la general (3-0, după loviturile de departajare).

La 1 octombrie, Adrian Mutu s-a aflat în România, la sediul FRF, unde au loc cursurile pentru licența Pro. Fostul căpitan al primei reprezentative a recunoscut că a avut o ofertă de la FC Botoșani, în trecut, dar și una mai recentă, de la un alt club, însă a refuzat să ofere mai multe detalii.

"Totul e bine până acum, sunt dornic să învăţ. Cred că vor fi lecţii interesante la cursul Pro şi sper să învăţ cât mai multe. Deocamdată sunt bine, am început campionatul (n.r. - în Emiratele Arabe Unite), am două victorii din două meciuri, deci e totul în regulă. În primul rând trebuie să îmi iau licenţa Pro, asta e cel mai important, iar după aceea voi vedea. În sezonul trecut fusese ceva cu Botoşani, atunci am vorbit. Dar chiar şi azi am primit ofertă din Liga I, dar nu vă spun, mă mai gândesc

Nu contează (n.r. - dacă a avut ofertă de la Astra Giurgiu). Atât timp cât echipele au antrenori şi eu nu sunt hotărât de ceea ce vreau să fac nu voi spune nimic pentru că nu e normal. Discuţiile astea sunt şi vor fi, şi nu numai cu mine, ci şi cu alţii. Le-am făcut şi eu când eram preşedinte la Dinamo şi ştiu că se fac, chiar dacă uneori nu se concretizează nimic. Dar discuţii se fac atunci când conducerea consideră că echipa scârţâie din anumite puncte de vedere", declara Mutu, la 1 octombrie.