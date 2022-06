Adrian Năstase acuză că fotbalul românesc s-a dus în cap după ce DNA a făcut curățenie la finanțatori: Rivalizăm la tatuaje și mașini

Fostul premier și președinte PSD Adrian Năstase acuză că fotbalul din România a suferit un declin semnificativ după ce DNA a făcut curățenie în rândul finanțatorilor. Comentariu lu Năstase vine după ce naționala României a fost înfrântă în meciul cu Muntenegru.

"Desi suntem constienti ca fotbalul romanesc este in picaj, ne asezam, de fiecare data, in fata televizorului, asteptand o minune de la nationala noastra. Si aseara am fost dezamagiti. 2-0 cu Muntenegru. Intr-un meci in care jucatorii nostri nu au tras niciun sut pe poarta. O echipa pestrita, cu jucatori de rezerva adunati de pe la diverse echipe din Europa. Fara coeziune in joc, fara scheme tactice dobandite la antrenamente comune. In urma cu ani, jocul de fotbal era dominat de jucatori capabili de driblinguri prelungite. Talia jucatorului conta mai putin sau, de fapt, erau favorizati jucatorii mai scunzi. Acum, lucrurile stau altfel. Jocul modern presupune angajament in forta, pase rapide, capacitate de joc aerian, viteza. Ieri, jucatorii nostri au fost depasiti la toate categoriile. Nu si la tatuaje (pe maini, pe ceafa, pe picioare) sau la tunsori, unde rivalizeaza cu marii jucatori ai lumii.

Nu trebuie sa ne miram. In fotbalul intern, dupa ce DNA-ul a facut curatenie in finantatori, asistam la o agonie continua. Echipele noastre se completeaza cu jucatori reciclati adusi de pe alte continente si sunt se pare, in continuare, incapabile sa participe, cu succes, la competitiile internationale. Incearca sa supravietuiasca, cu bani din drepturi de televizare si si unele vanzari de jucatori. Acestia trec de la o echipa la alta, fara probleme de loialitati, in formule de mercenari cu istorii de 5-10 echipe pe la care se plimba, in speranta ca performanta lor se va imbunatati.

Sunt dinamovist de la 7 ani. Am facut sport la Dinamo. Tin cu echipa de fotbal a lui Dinamo dar m-a durut sufletul cand dupa meciul cu U Cluj, un prieten mi-a spus „atata pot, nu pot mai mult”. Acum, totul trebuie luat de la zero. Dar cum, cu cine, cu ce bani? Va veni, din nou, un antrenor, prieten cu un impresar care sa aduca jucatori second hand de prin tari exotice? Va fi nevoie de ani buni de investitii in jucatori tineri capabili de angajament fizic si de joc creativ nu de jonglerii cu mingea.

Nu cred ca mai putem accepta declaratiile puerile ale antrenorilor de dinaintea meciurilor: „trebuie sa ramanem concentrati”, „trebuie sa fim rai in sens bun”, „ne intalnim cu o echipa foarte puternica”. Deocamdata, pare ca putem sa oferim fotbalului european doar arbitri", scrie Adrian Năstase pe blogul său.