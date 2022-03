Adrian Năstase, la `superlativ` despre Biden: Nu cred că Putin a prevăzut, când a invadat Ucraina, care vor fi consecintele geostrategice dar si economice

Fostul premier Adrian Năstase are numai cuvinte de laudă la adresa președintelui SUA și mai ales a felului în care acesta a performat în vizita din Polonia. Ironic, Adrian Năstase e de părere că a fost un discurs-școală, un discurs istoric care a arătat clar că SUA a revenit în forță în fruntea națiunilor democratice și independente, un discurs prin care Vladimir Putin a fost pus la colț:

”Un discurs excelent. Cu toate ingredientele. Un discurs de linie care trebuie citit cu creionul in mână.

Fermitate, continut, mesaje pentru toată lumea. Citate relevante local dar si temele generale – democratie, democratic, democratii (folosite de 17 ori), freedom, liberty, „rule-basesd international order” sau international rule-based order” (folosite in acelasi paragraf). Puțin „state of law” (mentionat doar o dată. Probabil că este vorba de acordarea de „indulgente” in materie pentru Polonia.

L-am urmărit cu atentie pe presedintele american. E adevărat, a citit de pe prompter dar „a interpretat” convingător textul. Transmitând empatie, vigoare, solidaritate prin discursul conceput cu profesionalism de speech-writeri.

Mesaje pentru rusi, pentru Putin, pentru ucraineni, pentru polonezi, pentru americani (se apropie alegerile). Ajutoare umanitare, ajutoare in armament, refugiati, etc.

Cine va pierde si cine va câstiga din acest război? Sigur, Rusia va pierde pe termen lung, prin sanctiuni si izolare si prin scăderea veniturilor din gaz natural. In plus, să ne aducem aminte de implozia socială care a distrus URSS in 1991. Ucraina va pierde si ea. Probabil că va pierde unele teritorii. Va avea pierderi imense demografice si economice. Vor avea unele pierderi, prin efectele indirecte ale sanctiunilor, tările din flancul estic al Nato si celelalte tări europene. Germania va fi afectată de limitarea sau oprirea conductelor de gaz din Rusia. Pierderea pietei de desfacere a Rusiei va afecta numeroase companii europene si câteva americane. China va câstiga geostrategic (blocarea americanilor in Europa si intârzierea transferului in Asia/Pacific), „măcinarea” arsenalului de război rusesc si american in Ucraina, „obligarea” Rusiei de a vinde (mai ieftin) resurse spre Est (China, Asia).

Probabil ca SUA vor câstiga mai mult decât vor pierde. Vor (re)câstiga influenta in Europa si, mai ales, in „Noua Europă” (formula lui Rumsfeld). Din cele câteva milioane de refugiati, SUA au promis că vor prelua 100000. Bănuiesc că nu itisti sau ingineri de sistem ci muncitori si casnice. Tările din NATO isi vor dubla cheltuielile pentru inarmare. De unde vor cumpăra oare noile echipamente? Europa va achizitiona, in locul gazului rusesc, gaz lichefiat din SUA. Se pare că mai scump.

Nu cred că Putin a prevăzut, când a invadat Ucraina, care vor fi consecintele geostrategice dar si economice pentru zone largi ale lumii dar si pentru cetătenii Rusiei. In plus, la Varsovia, in finalul discursului, Biden a făcut o apreciere ce va fi interpretată de unii ca un indemn: „this man cannot remain in power”.

PS Presedintele Biden a mentionat-o, la Varsovia, pe prietena sa, Madelaine Albright, care s-a stins din viată in urmă cu câteva zile si care a avut un rol important, intre altele, in impunerea „valorilor si principiilor democratice” in Kosovo, unde sunt străzi care ii poartă numele si unde a fost dezvelită si o statuie a sa. Poate că acestea ar fi sugestii si pentru primăria Bucurestilor?”, a spus Asrian Năastase pe blogul personal.